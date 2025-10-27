Senatorul AUR Petrișor Peiu a precizat că Alianța pentru Unirea Românilor își dorește o eventuală participare la guvernare doar în urma unui proces constituțional legitim, rezultat fie din alegeri anticipate, fie din încetarea funcționării actualei coaliții de guvernare. În opinia sa, experiența guvernării din prezent și-a arătat limitele și are efecte negative asupra economiei.

„În principiu noi dorim să intrăm la guvernare fie în urma unor alegeri anticipate, fie în urma epuizării experienţei pe care o vedem acum şi care pare foarte dăunătoare pentru ţară, după indicatorii macroeconomici”, a afirmat Petrișor Peiu.

Senatorul a explicat că AUR nu urmărește să forțeze intrarea la guvernare, ci așteaptă momentul în care actuala coaliție va admite eșecul formulei politice actuale.

Acesta a adăugat că, în scenariul în care președintele ar fi nevoit să intervină, AUR ar susține propunerea ca economistul Călin Georgescu să primească mandatul de premier.

„Noi aşteptăm să se consume această experienţă, să spună, dom’le, am încercat să guvernăm în cinci, n-am reuşit, preşedintele trebuie să declanşeze procedura constituţională, noi vom susţine ideea pe care a mai spus-o preşedintele partidului George Simion de a da mandat pentru realizarea unui guvern domnului Georgescu şi, în funcţie de rezultatele pe care le va avea domnia sa în discuţia cu partidele, vom decide dacă participăm sau nu, cu cine, dacă există o majoritate, urmează să vedem”, a precizat senatorul.

Potrivit acestuia, în funcție de rezultatele discuțiilor dintre Călin Georgescu și formațiunile parlamentare, AUR va decide dacă va face parte dintr-o eventuală majoritate guvernamentală.

Peiu a explicat că propunerea lui Călin Georgescu pentru funcția de premier nu este una nouă, ci o continuare a unei viziuni politice exprimate deja de liderul AUR, George Simion. În opinia sa, un guvern condus de Georgescu ar putea reprezenta o alternativă la actuala formulă de putere, în cazul în care coaliția de guvernare nu își mai poate menține unitatea.

Prin această poziție, AUR semnalează că nu intenționează să negocieze intrarea la guvernare în afara unui cadru constituțional sau a unui acord transparent. Peiu a subliniat că formarea unei majorități stabile ar fi responsabilitatea celui desemnat de președinte, nu a unui singur partid.

Întrebat dacă AUR ar putea colabora cu fostul premier Victor Ponta, Petrișor Peiu a respins ideea, precizând că partidul nu a avut nici în trecut o poziție favorabilă în acest sens. El a reamintit că, în primăvara acestui an, o astfel de discuție a fost adusă în spațiul public, însă nu a existat o deschidere reală din partea formațiunii.

„Cred că este foarte greu de ajuns la 50%. A mai fost o discuţie legată de colaborarea lui Victor Ponta în această primăvară, vă aduceţi aminte, nu prea a fost un răspuns favorabil la întrebarea pe care o spuneţi. Repet, noi avem o poziţie principială”, a explicat senatorul.

Peiu a reiterat că, în eventualitatea în care actuala coaliție de guvernare se destramă, AUR ar solicita șefului statului desemnarea lui Călin Georgescu pentru funcția de prim-ministru.