Ilie Bolojan a precizat că a observat creșteri semnificative ale indemnizațiilor directorilor la companii precum Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa, de ordinul a 30-40%. Premierul a subliniat că, dacă legea nu mai poate limita aceste creșteri, bunul-simț ar trebui să tempereze situația, deoarece astfel de majorări sfidează oamenii.

Totodată, Bolojan a atras atenția că, deși aceste companii au poziții de monopol și generează venituri, este necesară corectarea acestor discrepanțe, remarcând că nu s-au luat măsuri pentru a limita creșterile excesive.

„M-am uitat la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa. Păi au explodat indemnizațiile de conducere, le-au crescut cu 30-40%. Dacă legea nu-i mai poate forța, poate bunul simț să-i forțeze, că îi sfidează pe oameni. Când ai servicii de tip monopol îți faci venituri, nu e problemă. Aceste lucruri trebuie corectate. Chiar mi-a sărit în ochi cât de mare a fost creșterea și faptul că nu au făcut nimic ca să o corecteze.”, a spus premierul.

Bolojan a afirmat că nu poate face estimări privind un eventual guvern PSD-AUR și a subliniat că, dacă vreun membru al coaliției se răzgândește cu privire la acordurile semnate, poate iniția o moțiune de cenzură. El a adăugat că cea mai dificilă situație este aceea în care cineva se află simultan la putere și încearcă să adopte o poziție de opoziție.

Bolojan a afirmat că există de mulți ani un segment semnificativ de cetățeni nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă țara și că, în guvernare, deciziile trebuie să fie luate în funcție de nevoi reale, nu pe baza calculelor electorale.

Acesta a precizat că PNL îl va susține probabil pe Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei, menționând că desemnarea a fost aprobată recent de biroul partidului din București. Bolojan a subliniat că, datorită experienței și realizărilor sale ca primar, Ciucu este un candidat capabil să gestioneze eficient problemele orașului și că are încredere personală în el.

„Azi s-a derulat un prim proces de desemnare, biroul de la București l-a desemnat drept candidat. Cred că, având în vedere ce a făcut ca primar, este un candidat care poate să pună la punct foarte multe lucruri în București. Este un om în care eu personal am încredere.”, a precizat liderul PNL.

Bolojan a declarat că între el și președintele Nicușor Dan există o relație personală bazată pe respect și dialog constant. El a subliniat că răspunde întotdeauna cu corectitudine și sinceritate la întrebări și că echipele celor două instituții colaborează zilnic.

Premierul a precizat că este normal ca două persoane să nu aibă viziuni identice în toate aspectele, dar a apreciat colaborarea avută până acum și a subliniat că o relație instituțională corectă este esențială pentru binele țării, indiferent de cine ocupă funcțiile de premier sau președinte.