Ciprian Ciucu este oficial candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei

Ciprian Ciucu a primit 11 voturi, Stelian Bujduveanu, primarul interimar, a obținut 4 voturi, iar alte 4 voturi au fost anulate.

Astfel, Ciprian Ciucu a fost confirmat oficial drept candidatul Partidului Național Liberal pentru Primăria Capitalei.

La ședință au participat personalități marcante din partid, printre care premierul Ilie Bolojan, ministrul de Interne Cătălin Predoiu, europarlamentarul Dan Motreanu, președintele PNL București Sebastian Burduja, primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu, primarul Sectorului 1 George Tuță, lideri ai organizațiilor de sectoare și parlamentari din București.

Principalii săi contracandidați vor fi, cel mai probabil, Cătălin Drulă (USR), Daniel Băluță (PSD), Anca Alexandrescu (independentă) și influencerul Makaveli.

Alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt parțiale pentru restul mandatului până în vara anului 2028, vor avea loc pe 7 decembrie 2025. Campania electorală este programată să înceapă în noiembrie.

12 – 17 noiembrie: Depunerea candidaturilor

16 noiembrie: Înregistrarea alianțelor electorale

22 noiembrie – 6 decembrie (noaptea de 5 spre 6): Campania electorală

Scrutinul a fost stabilit după ce Nicușor Dan, ales primar general în iunie 2024, a fost ulterior ales președinte al României în 2025.

Majoritatea locuitorilor și-au conturat deja preferințele pentru alegerile la Primăria Municipiului. Conform cercetării, 62% dintre respondenți au indicat un candidat concret, în timp ce restul nu și-au exprimat încă opțiunea.

Daniel Băluță, PSD – 25%

Ciprian Ciucu, PNL – 23%

Cătălin Drulă, USR – 18%

Anca Alexandrescu, independentă – 16%

Cristian Popescu Piedone, PNRR – 8%

Vlad Gheorghe, DREPT – 4%

Ana Ciceală, SENS – 3%

Virgil Alexandru Zidaru, independent – 2%

Altul – 1%

62% dintre locuitori consideră că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui să fie organizate cât mai rapid. Doar 34% dintre respondenți cred că ar fi mai bine să aștepte până anul viitor, pentru ca situația economică să se îmbunătățească.

Un procent de 4% dintre respondenți nu au știut sau nu au dorit să răspundă (NS/NR).

63% dintre respondenți nu sunt mulțumiți de activitatea Guvernului condus de Nicolae Bolojan. Doar 29% dintre bucureșteni și-au exprimat mulțumirea față de guvernare, iar 8% nu au știut sau nu au dorit să răspundă (NS/NR).