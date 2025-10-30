Vicepremierul Oana Gheorghiu a spus că nu există nicio legătură între retragerea unor sute de militari americani din România și postările ei de pe Facebook de acum câteva luni. Ea a explicat că a fost doar o încercare de a lega aceste două lucruri. Gheorghiu a precizat că postările ei erau doar opiniile unui cetățean, într-un context emoțional, și că ele nu puteau influența politica americană.

Ea a mai spus că, dacă postările ei ar fi avut puterea să schimbe ceva, ar fi putut să influențeze și Ministerul Sănătății pentru a face o reformă, pentru că despre asta a scris cel mai mult pe Facebook.

Ba mai mult, a menționat că ar fi fost nepotrivit ca Sorin Grindeanu să participe la ceremonia de depunere a jurământului la Cotroceni.

„Cred că nu există niciun fel de legătură între retragerea trupelor, sau a unor sute de militari americani din România şi postările mele de pe Facebook de acum câteva luni. Cred că a fost doar o încercare de a face legătura între aceste două lucruri. Postările mele au fost postările unui om, unui cetăţean, într-un context cu o încărcătură emoţională foarte mare, dar cu siguranţă nu pot influenţa politica americană. Deci mă gândesc că dacă aş fi putut eu să influenţez ceva postările mele, ar fi trebuit să influenţez Ministerul Sănătăţii de-a lungul timpului şi am fi avut o reformă în sănătate, fiindcă despre asta am vorbit cel mai mult pe Facebook”, a declarat ea, joi, la Europa FM.

Întrebată dacă și-a schimbat părerea despre Donald Trump, Gheorghiu a zis că, în prezent, fiind vicepremier, susține puternic parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii.

Ea a explicat că este admiratoare a Americii și recunoscătoare că România face parte din NATO și beneficiază de protecție, mai ales cu războiul aproape de graniță.

Gheorghiu a menționat că, ca cetățean, poate avea o opinie personală despre cineva, dar în calitate de reprezentant al statului român respectă linia guvernului și face întotdeauna ceea ce trebuie. Ea a spus că opinia ei personală nu contează prea mult în această situație.

„Sunt o admiratoare a Statelor Unite ale Americii şi sunt recunoscătoare pentru faptul că noi suntem membri NATO şi că avem protecţia de care avem nevoie, cu război la graniţă şi datorită Americii. Eu, ca cetăţean, pot să am o opinie despre cineva, ca reprezentat al statului român, urmez linia guvernului şi întotdeauna voi face ceea ce trebuie. Nu cred că are mare importanţă opinia personală în cazul de faţă”, a precizat ea.

Întrebată dacă a avut vreo discuție cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, Gheorghiu a spus că nu a vorbit niciodată cu el.

Referitor la absența acestuia de la ceremonia de la Cotroceni, Gheorghiu a explicat că i s-a părut nepotrivit ca el să vină, deși nu ar fi avut o problemă dacă ar fi participat. Ea a precizat că nu vrea să intre în polemici politice, nu se consideră politician și a venit să ajute guvernul. Gheorghiu a adăugat că a înțeles că Grindeanu nu era de acord cu numirea respectivă, dar speră ca el și toți membrii coaliției să lucreze sincer pentru binele țării.

„Eu cred că ar fi fost nepotrivit să vină, în acest context. Dar, în acelaşi timp, şi dacă venea, pentru mine era în regulă. Eu nu vreau să intru în polemici politice. (…) Eu nu sunt un om politic. Am venit să pun umărul şi să ajut acest guvern şi nu vreau deloc să intru în polemici nici cu domnul Grindeanu şi cu nimeni altcineva. Dacă venea era la fel de bine, că n-a venit, mie mi s-a părut mai potrivit aşa, pentru că am înţeles că nu este de acord cu această numire. Dar eu sper ca domnul Grindeanu, ca toţi oamenii care sunt în această coaliţie, să vrea cu sinceritate să facem bine acestei ţări”, a adăuagat ea.

Vicepremierul a dat asigurări că este pregătită să colaboreze cu PSD sau cu oricine își dorește cu adevărat să facă bine țării și că este convinsă că există oameni în PSD care chiar vor asta.

„Cu oricine îşi doreşte cu adevărat să facă bine ţării. Şi eu sunt convinsă că sunt oameni acolo care chiar vor asta. Chiar şi în PSD”, a punctat ea.