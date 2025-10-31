Problemele de aprovizionare ale producătorului olandez de cipuri Nexperia s-au adâncit după ce compania a decis să suspende livrările de wafer – discuri esențiale pentru fabricarea microcipurilor – către unitatea sa de asamblare din orașul chinez Dongguan.

Măsura, luată începând cu 26 octombrie, a fost comunicată oficial clienților Nexperia, potrivit Yahoo Finance, și a generat îngrijorări majore în industria auto europeană, dependentă de aceste componente.

Într-o scrisoare semnată de directorul executiv interimar Stefan Tilger, compania a explicat că decizia a fost determinată de faptul că „managementul local nu și-a onorat obligațiile de plată”.

Reprezentanții Nexperia au precizat că livrările vor fi reluate doar după achitarea completă a datoriilor și că se caută soluții alternative pentru menținerea fluxului de aprovizionare către clienți. Ministerul Afacerilor Economice din Olanda a refuzat să comenteze situația.

Suspendarea livrărilor survine la scurt timp după ce guvernul olandez a preluat controlul asupra Nexperia, companie fondată în Nijmegen, dar deținută de un grup chinez.

În urma acestei preluări, autoritățile de la Beijing au reacționat prin limitarea exporturilor produselor Nexperia, inclusiv a cipurilor destinate industriei auto. Această tensiune a afectat lanțurile de aprovizionare europene, deja vulnerabile după crizele globale recente din sectorul semiconductorilor.

În contextul disputei comerciale, oficialii europeni au atras atenția asupra nevoii de consolidare a independenței tehnologice. După o întrevedere cu reprezentanții Nexperia, vicepreședintele Comisiei Europene Henna Virkkunen a transmis că evenimentele recente arată lipsa de reziliență a lanțului european de aprovizionare.

Ea a subliniat că eventualele întreruperi trebuie anticipate printr-un schimb mai eficient de informații și că investițiile în securitatea aprovizionării sunt costisitoare, dar esențiale pentru stabilitate.

Oficialul european a adăugat că stocurile strategice și diversificarea surselor de aprovizionare reprezintă elemente-cheie pentru protejarea economiei europene în fața unor astfel de șocuri.

„Este clar că lanțul nostru de aprovizionare nu are reziliența necesară și trebuie să tragem învățămintele necesare. Posibilele întreruperi ale aprovizionării trebuie anticipate printr-un schimb mai bun de informații. Investițiile în securitatea aprovizionării au un cost, dar prețul pe care trebuie să îl plătim atunci când nu avem reziliență este și mai mare. Stocurile și diversificarea aprovizionării sunt esențiale pentru reziliența noastră colectivă”, a transmis ea.

Uniunea Europeană a adoptat în 2023 o lege privind cipurile, menită să dubleze cota pieței europene la nivel global – de la aproximativ 10% la 20% până în 2030 – prin investiții de ordinul miliardelor de euro. În prezent, această legislație se află în proces de revizuire pentru a răspunde mai bine noilor riscuri de securitate economică generate de tensiunile internaționale.