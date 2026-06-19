Comisia Europeană pregătește taxe compensatorii suplimentare pentru mașinile hibride plug-in produse de companii chineze

Comisia Europeană pregătește noi măsuri comerciale împotriva Chinei, inclusiv taxe suplimentare pentru mașinile hibride plug-in și un instrument de diversificare a aprovizionării. Anunțate la Bruxelles, după summitul liderilor UE din această săptămână, măsurile urmăresc reducerea deficitului comercial și diminuarea dependenței europene de importurile și resursele chineze.

Comisia Europeană intenționează să impună taxe compensatorii asupra mașinilor hibride chinezești. S-au făcut pregătiri astfel încât Comisia Europeană să poată impune tarife imediat ce majoritatea statelor membre ale UE își vor da aprobarea. Comisia Europeană a refuzat să comenteze raportul.

Joi, 18 iunie, liderii Ue au dezbătut măsuri noi și mai dure care ar putea fi necesare pentru a reduce deficitul comercial tot mai mare al blocului comunitar față de China și dependența sa puternică de a doua cea mai mare economie a lumii pentru pământuri rare și alte aprovizionări critice.

Scopul Comisiei este de a impune taxe compensatorii suplimentare asupra vehiculelor de la producători chinezi precum BYD, Chery și SAIC. Blocul comunitar a impus taxe vamale asupra vehiculelor electrice importate, fabricate în China, începând cu 2024.

Comisia este pregătită să dezvolte noi instrumente de apărare comercială, inclusiv un instrument de diversificare, pentru a aborda deficitul comercial „nesustenabil” al UE cu China, cu sprijinul politic al liderilor UE.

Comisia Europeană va dezvolta noi instrumente pentru a contracara dezechilibrele macroeconomice, în special deficitul comercial în creștere și „nesustenabil” cu China, inclusiv un instrument de diversificare, a declarat vineri, 19 iunie, reporterilor președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit ei, liderii UE au arătat unitate și sprijin clar pentru un răspuns european la situația actuală, subliniind totodată că dialogul cu China rămâne crucial.

„Europa și-a construit deja un set extins de instrumente în ultimii ani. Acum trebuie să îl folosim mai proactiv și mai strategic pentru a ne apăra interesele europene”, a spus ea.

La aceeași conferință de presă, președintele Consiliului European, António Costa, a subliniat că status quo-ul nu poate continua.

„Strategia noastră este clară: eliminarea riscurilor, nu decuplarea, în timp ce ne angajăm în dialog. Dar trebuie să abordăm provocările cu care ne confruntăm. Un deficit comercial de 1 miliard de euro pe zi este pur și simplu nesustenabil. Nu putem continua să ridicăm aceste probleme fără rezultate concrete”, a punctat Costa.

Von der Leyen a declarat că instrumentul de diversificare va fi agnostic față de țară, concentrându-se pe a ajuta companiile europene din anumite sectoare să elimine mai rapid riscurile, deoarece diversificarea lanțului de aprovizionare a fost până acum prea lentă.

Conform primelor relatări din mass-media, ideea ar fi de a solicita companiilor să diversifice aprovizionarea cu componente critice dintr-una sau două țări, pentru a evita punctele de blocaj critice care pot fi transformate în arme.

Comisia nu a specificat când vor fi prezentate noile instrumente de apărare comercială, dar mai mulți oficiali ai UE au sugerat că discursul despre Starea Uniunii ale Americii, discursul programatic pe care von der Leyen îl ține în fiecare septembrie, ar fi cea mai probabilă ocazie. Rămâne de văzut dacă unitatea va continua atunci când se va ajunge la un punct culminant.

Nu toate statele membre favorizează o politică comercială mai agresivă față de Beijing, care a amenințat deja cu represalii. Germania este puternic dependentă de exporturile către China, în timp ce Spania s-a poziționat ca centru european pentru investițiile chineze; ambele state sunt în general precaute în a provoca China.

Surse diplomatice au subliniat importanța menținerii deschise a dialogului cu China deoarece relațiile comerciale ar putea deveni și mai importante, având în vedere comportamentul erratic al guvernului SUA și agenda sa comercială asertivă.

Franța, în schimb, a condus apelurile pentru instrumente mai puternice pentru a limita supracapacitatea Chinei și subvențiile care distorsionează piața.

„Dorim să modernizăm aceste instrumente [comerciale], iar Comisia are acum mandatul de a răspunde mai rapid – de a spune că, de îndată ce există o suspiciune de concurență neloială sau când vedem poziții care pun probleme, trebuie să fim capabili să reacționăm și să protejăm”, a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron.

Alți lideri ai UE au spus că Europa trebuie să își consolideze propria competitivitate economică, în special prin reformarea pieței interne, și trebuie să fie pregătită să absoarbă represaliile care ar urma inevitabil dacă Bruxelles-ul ar impune contramăsuri serioase.