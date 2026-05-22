Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, consideră că estimările actuale ale pieţei privind investiţiile în infrastructura pentru inteligenţă artificială sunt mult prea prudente, afirmând că cheltuielile totale ar putea ajunge la 3.000–4.000 de miliarde de dolari în următorii ani, transmite CNBC. Declaraţiile au fost făcute în cadrul conferinţei privind rezultatele financiare trimestriale ale Nvidia.

”Cheltuielile de capital sunt acum la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari şi se îndreaptă spre nivelul de 3.000–4.000 de miliarde”, a spus Huang, referindu-se doar la investiţiile marilor companii de cloud şi tehnologie, precum Alphabet şi Amazon.

La rândul său, directoarea financiară a Nvidia, Colette Kress, a confirmat această tendință agresivă, arătând că infrastructura AI ar putea genera cheltuieli anuale de 3.000–4.000 de miliarde de dolari până la sfârşitul acestui deceniu.

Aceste estimări de la vârful Nvidia depăşesc semnificativ prognozele actuale de pe Wall Street. Potrivit unei analize realizate de Needham, consensul pieţei indică investiţii ale marilor companii tehnologice de aproximativ 1.030 de miliarde de dolari în 2028, adică de trei-patru ori mai puţin decât prognoza avansată de Huang pentru anii următori.

În acest context, analiştii consideră că, dacă scenariul Nvidia va deveni realitate, estimările actuale ale pieţei vor trebui revizuite puternic în sus.

O asemenea explozie a investițiilor ar avantaja direct Nvidia, liderul incontestabil în producţia de cipuri pentru inteligenţă artificială. De altfel, motoarele de creștere din zona cloud ale giganților tech funcționează deja la turație maximă: Alphabet a raportat o creştere de 63%, Amazon Web Services de 28%, iar Microsoft de 40%.

În viziunea procesului de expansiune tehnologică, Jensen Huang a afirmat că lumea ar putea ajunge să folosească miliarde de agenţi AI autonomi.

”Lumea are un miliard de utilizatori umani. Cred că va avea miliarde de agenţi AI, iar fiecare dintre aceşti agenţi va genera alţi subagenţi”, a spus el.

Totuşi, dincolo de entuziasmul din Silicon Valley, o parte dintre economişti şi investitori rămân sceptici privind impactul economic real al inteligenţei artificiale. JPMorgan Chase estima în noiembrie că, pentru ca investiţiile în AI să genereze un randament de 10% până în 2030, ar fi necesare venituri anuale de aproximativ 650 de miliarde de dolari pe termen nelimitat.

În plus, economiştii atrag atenţia că beneficiile de productivitate promise de inteligenţa artificială nu s-au materializat încă la scară largă. De exemplu, experții Rezervei Federale americane au arătat într-un studiu publicat în martie că adoptarea AI diferă puternic între companii şi că percepţia privind câştigurile de productivitate este în prezent mai mare decât rezultatele economice măsurabile.

Pe fondul acestei competiții acerbe pentru putere de calcul, Microsoft se află în discuții pentru a furniza cipurile sale personalizate de inteligență artificială către startup-ul Anthropic, conform informațiilor confirmate de CNBC.

O astfel de înțelegere ar reprezenta o victorie majoră pentru Microsoft, care a rămas în urma rivalilor de pe piața de cloud, Amazon și Google, în ceea ce privește aprovizionarea clienților cu siliciu dedicat pentru AI.

Deși Microsoft a anunțat încă din ianuarie cea de-a doua generație a cipului său AI, denumit Maia, compania nu l-a pus încă la dispoziție prin intermediul platformei sale Azure. Totuși, gigantul tehnologic a menționat anterior că procesorul Maia 200 va rula modelul GPT-5.2 al celor de la OpenAI.

Pentru moment, discuțiile nu s-au concretizat într-un acord final. O persoană apropiată de acest dosar, care a preferat să rămână sub anonimat pentru a putea discuta despre chestiuni interne, a precizat că Anthropic nu a încheiat încă un contract cu Microsoft privind utilizarea procesorului Maia.

Aceste negocieri au fost raportate inițial în cursul aceleiași zile de publicația The Information, în timp ce acțiunile Microsoft au înregistrat variații minore pe bursă.

Parteneriatul dintre cele două companii nu este nou. În noiembrie, Microsoft a anunțat o investiție de 5 miliarde de dolari în Anthropic, în timp ce startup-ul s-a angajat, la rândul său, să cheltuiască 30 de miliarde de dolari pe serviciile cloud oferite de Azure.

Cu toate acestea, Anthropic nu își pune toate ouăle într-un singur coș și continuă să se bazeze și pe infrastructura cloud pusă la dispoziție de Amazon și Google.

Presiunea pe infrastructură este uriașă pentru creatorii modelului Claude. Startup-ul s-a confruntat cu dificultăți legate de puterea de calcul, după cum a recunoscut însuși Dario Amodei, cofondator și CEO al companiei, în cadrul unui eveniment desfășurat la începutul acestei luni.

Această criză de resurse s-a acutizat pe măsură ce asistentul Claude și instrumentul Claude Code (dedicat programării asistate de AI) au câștigat o popularitate masivă în acest an. Nevoia de capacitate de calcul a devenit atât de presantă încât, recent, SpaceX a dezvăluit că Anthropic va plăti nu mai puțin de 1,25 miliarde de dolari pe lună, până în mai 2029, pentru a-și asigura puterea de calcul necesară.

Din punct de vedere istoric, Anthropic a depins masiv de unitățile de procesare grafică (GPU) de la Nvidia pentru a antrena și rula modelele sale generative.

Ulterior, compania a început să își diversifice sursele: în aprilie, a anunțat un acord pe 10 ani, evaluat la peste 100 de miliarde de dolari, pentru utilizarea cipurilor personalizate Trainium ale Amazon Web Services, iar în octombrie și-a planificat utilizarea cipurilor TPU (Tensor Processing Unit) dezvoltate de Google.

În timp ce reprezentanții Anthropic au refuzat să comenteze detaliile noului potențial acord cu Microsoft, iar oficialii Microsoft nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii, tehnologia din spatele cipului Maia promite eficiență cost-performanță.

Noul procesor Maia 200 „oferă o îmbunătățire de peste 30% a numărului de tokeni per dolar în comparație cu cele mai recente cipuri din portofoliul nostru”, după cum a subliniat CEO-ul Satya Nadella în cadrul conferinței cu investitorii din aprilie. Acesta a adăugat că noile cipuri sunt deja operaționale în centrele de date ale Microsoft din Arizona și Iowa.