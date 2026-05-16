Ascensiunea sectorului tehnologic din Statele Unite ale Americii modifică radical harta economică a lumii. Într-o răsturnare de situație istorică pentru piețele financiare, capitalizarea bursieră a Nvidia a depășit Produsul Intern Brut al Germaniei, cea mai puternică forță economică din Europa și a treia la nivel mondial.

Conform Euronews.com, această evoluție reflectă o tendință mai amplă: valoarea combinată a celor mai mari cinci corporații din SUA depășește în prezent bogăția totală generată anual de primele cinci mari economii europene.

Această realitate subliniază expansiunea rapidă pe care multinaționalele axate pe inovare și tehnologie avansată au experimentat-o în ultimii ani.

La jumătatea lunii mai 2026, Nvidia a atins o capitalizare bursieră record de 5,7 trilioane de dolari (4,89 trilioane de euro). Prin această performanță remarcabilă, producătorul de semiconductori a depășit oficial economia Germaniei, al cărei PIB este estimat de Fondul Monetar Internațional la 5,45 trilioane de dolari (4,67 trilioane de euro).

Practic, o singură corporație din Silicon Valley a ajuns să fie mai valoroasă decât întreaga producție anuală de bunuri și servicii a motorului economic european.

Este important de menționat că cele două concepte măsoară indicatori diferiți. PIB-ul reflectă valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse în interiorul unei economii naționale pe parcursul unui an. În schimb, capitalizarea bursieră reprezintă valoarea totală de piață a acțiunilor unei companii, reflectând în primul rând așteptările investitorilor cu privire la profiturile viitoare și potențialul de dezvoltare.

Nvidia, ale cărei cipuri alimentează de la jocurile video până la sistemele de inteligență artificială, este în acest moment cea mai valoroasă companie din lume. În octombrie 2025, firma devenea prima entitate care trecea pragul istoric de 5 trilioane de dolari.

Datele furnizate de CompaniesMarketCap, valabile la 14 mai 2026, arată că ritmul de creștere a continuat accelerat. După ce lăsase deja în urmă economii naționale mari precum cele ale Japoniei și Regatului Unit, Nvidia se plasează acum într-o ierarhie globală selectă, fiind depășită doar de marile superputeri economice: SUA, cu un PIB de 32,38 trilioane de dolari, și China, cu 20,58 trilioane de dolari.

Impactul acestei creșteri masive se resimte direct în raportul de forțe dintre Statele Unite și Europa. Din moment ce Germania reprezintă cea mai mare economie europeană, avansul Nvidia înseamnă că firma este mai mare decât orice țară de pe continent.

Valoarea bursieră a Nvidia surclasează detașat Regatul Unit (PIB de 4,26 trilioane de dolari), Franța (3,6 trilioane de dolari), Italia (2,74 trilioane de dolari) și Spania (2,09 trilioane de dolari). Mai mult, capitalizarea gigantului american depășește Produsul Intern Brut cumulat al celor mai mici 19 state membre ale Uniunii Europene, care însumează 5,02 trilioane de dolari (4,3 trilioane de euro).

Situația devine și mai clară când privim grupul celor mai mari cinci companii americane: Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft și Amazon. Valoarea lor combinată se ridică la 20,81 trilioane de dolari (17,84 trilioane de euro). Această cifră eclipsează total PIB-ul cumulat al celor mai mari cinci economii europene (Germania, Marea Britanie, Franța, Italia și Spania), care atinge 18,14 trilioane de dolari.

Companii precum Alphabet (4,12 trilioane de euro) și Apple (3,75 trilioane de euro) sunt individual mai mari decât orice economie din Europa, cu excepția Germaniei. Doar Franța depășește Microsoft și Amazon, însă ambele corporații americane rămân mai mari decât Italia.

Această dinamică este susținută de extinderea inteligenței artificiale, directorul general al Nvidia, Jensen Huang, alăturându-se vizitei lui Donald Trump în China. Huang a estimat că cererea masivă ar putea propulsa vânzările companiei spre un trilion de dolari în următorii doi ani.

Iese și mai mult în evidență un declin competitiv al Europei

În timp ce SUA domină peisajul tehnologic, Europa se confruntă cu o lipsă cronică de giganți industriali capabili să concureze la același nivel. Nicio companie de pe bătrânul continent nu se apropie de performanțele companiilor din SUA.

Cel mai bine plasat reprezentant european în clasamentul global este producătorul olandez de cipuri ASML, aflat pe locul 21, cu o capitalizare de 610,69 miliarde de dolari (523,66 miliarde de euro).

Alte prezențe notabile sunt gigantul farmaceutic elvețian Roche, evaluat la 335,1 miliarde de dolari, și compania britanică AstraZeneca, cu o valoare de piață de 286,84 miliarde de dolari.