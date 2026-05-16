Republica Moldova aparține Europei, iar Estonia susține ferm acest parcurs, apreciind progresul înregistrat de autoritățile de la Chișinău. Mesajul a fost transmis de președintele Estoniei, Alar Karis, în urma unei întrevederi oficiale avute la Tallinn cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

În cadrul discuțiilor bilaterale, liderul eston a subliniat importanța securității regionale și a analizat atacurile hibride lansate de Federația Rusă în zonă.

Alar Karis a apreciat faptul că Republica Moldova avansează cu hotărâre pe calea aderării la Uniunea Europeană și a evidențiat dorința țării sale de a identifica noi modalități prin care Estonia poate continua să sprijine Republica Moldova în fața provocărilor actuale, scrie agenția Moldpres.

Șefa statului vecin efectuează în acest weekend o vizită de lucru în capitala estonă, la invitația omologului său. Această deplasare are ca obiectiv principal aprofundarea cooperării bilaterale, cu un accent deosebit pe gestionarea riscurilor de securitate din regiune și pe dinamizarea procesului de integrare europeană.

Agenda oficială de la Tallinn este una densă și cuprinde întrevederi strategice cu prim-ministrul Kristen Michal, cu președintele parlamentului, Lauri Hussar, precum și cu ministrul Afacerilor Externe, Margus Tsahkna, și președintele comisiei parlamentare de profil, Marko Mihkelson.

De asemenea, președinta Maia Sandu participă la conferința de prestigiu numită după fostul lider eston Lennart Meri, un eveniment internațional de anvergură dedicat exclusiv politicilor externe și de securitate.

În același timp, mesaje puternice de susținere pentru Republica Moldova au venit și din partea Germaniei.

În urmă cu o zi, vineri, 15 mai 2026, Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa în cadrul Ministerului Federal de Externe de la Berlin, a declarat la Chișinău că țara sa sprijină Republica Moldova atât în plan bilateral, cât și la nivel european, exprimându-și dorința ca statul să fie primit cât mai curând în Uniunea Europeană.

Oficialul german a dat asigurări că Berlinul va continua să ofere asistență Chișinăului, mai ales în contextul amenințărilor din regiune. El a subliniat că Germania este alături de Republica Moldova deoarece stabilitatea regională poate fi consolidată prin includerea statelor în spațiul comunitar, proces care va impulsiona și dezvoltarea economică, garantând totodată că Republica Moldova nu va fi lăsată singură în această conjunctură dificilă.

„Germania este alături de Moldova, inclusiv pentru că stabilitatea poate fi construită în regiune prin includerea țărilor în UE, ceea ce va constitui și un impuls pentru dezvoltarea economică. Moldova nu va fi singură”, a transmis clar Gunther Krichbaum de la Chișinău.

În cadrul vizitei în Republica Moldova, Gunther Krichbaum s-a întâlnit cu președintele Maia Sandu, abordând teme legate de dezvoltarea economică, relațiile bilaterale și procesul de extindere a Uniunii Europene. Oficialul de la Berlin a mers în țara vecină cu ocazia sesiunii ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, organizată în perioada 14-15 mai 2026 la Chișinău.