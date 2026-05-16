Potrivit raportului publicat de Eurostat, 42,3% dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană au declarat că au văzut online mesaje considerate ostile, degradante sau discriminatorii la adresa unor persoane ori categorii sociale.

Datele au fost colectate din 20 de state membre ale Uniunii Europene și evidențiază amploarea unui fenomen care a crescut semnificativ în ultimii ani, odată cu dezvoltarea rețelelor sociale și a platformelor digitale.

Raportul arată că internetul a devenit un spațiu în care conflictele sociale, tensiunile politice și polarizarea se manifestă tot mai puternic. Specialiștii europeni atrag atenția că expunerea repetată la astfel de conținut poate avea efecte serioase asupra climatului social și asupra sănătății emoționale a utilizatorilor.

În șapte state membre ale Uniunii Europene, peste jumătate dintre respondenți au spus că au întâlnit frecvent mesaje ostile sau degradante în mediul online.

Cele mai mari procente au fost înregistrate în:

Ungaria – 60,9%;

Finlanda – 56,7%;

Slovacia – 56,2%.

Valorile ridicate arată că în unele state europene discursul agresiv online a devenit aproape o realitate cotidiană pentru utilizatorii de internet.

La polul opus, cele mai mici procente au fost raportate în:

Letonia – 29,3%;

Grecia – 29,4%;

Germania – 33,7%;

Lituania – 33,8%.

România s-a încadrat în media europeană, ceea ce indică faptul că fenomenul este prezent și în spațiul online românesc, fără însă a atinge nivelurile raportate în statele aflate în topul clasamentului.

Raportul Eurostat evidențiază și principalele motive pentru care anumite persoane sau grupuri sunt vizate de mesajele ostile.

Cele mai multe dintre mesajele întâlnite online au avut legătură cu:

opiniile politice sau sociale – 33,7%;

originea rasială și etnică – 25,5%;

orientarea sexuală – 23,4%;

religia sau convingerile personale – 22,8%.

În plus, mulți respondenți au spus că au văzut mesaje degradante îndreptate împotriva persoanelor:

pe baza sexului – 16,9%;

din cauza dizabilității – 11,5%;

din cauza vârstei – 8,8%;

din alte motive personale – 8,5%.

Datele arată că discursul agresiv din mediul online afectează categorii sociale foarte diverse și reflectă tensiunile existente în societățile europene.

În ultimii ani, platformele sociale au devenit principalele canale prin care astfel de mesaje circulă rapid și ajung la milioane de utilizatori. Comentariile agresive, atacurile verbale și mesajele discriminatorii sunt întâlnite frecvent în dezbaterile politice, în subiectele sociale sensibile sau în discuțiile despre identitate și valori.

Experții europeni avertizează că fenomenul este alimentat și de algoritmii platformelor digitale, care favorizează uneori conținutul controversat sau conflictual pentru a genera mai multă interacțiune.

Totodată, autoritățile europene încearcă să impună reguli mai stricte pentru combaterea discursului instigator la ură și pentru responsabilizarea marilor platforme online.

În ultimii ani, instituțiile europene au adoptat mai multe măsuri pentru combaterea conținutului ilegal și a mesajelor de ură din mediul digital. Noile reglementări europene obligă marile platforme online să elimine mai rapid conținutul problematic și să ofere utilizatorilor mecanisme mai eficiente de raportare.

Cu toate acestea, amploarea fenomenului arată că problema rămâne una dificil de controlat, în special în contextul în care dezbaterile politice și sociale din Europa sunt tot mai tensionate.

Raportul publicat de Eurostat sugerează că mesajele ostile și degradante au devenit o experiență frecventă pentru milioane de europeni care folosesc zilnic internetul și rețelele sociale.