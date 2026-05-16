Arădeanul Dragoș Stan a dus înapoi în China un Chery. Reușita nu este doar o victorie personală împotriva birocrației asiatice, ci s-a transformat rapid într-un fenomen de PR internațional. Imediat după trecerea frontierei, românii au fost preluați de o echipă specială trimisă direct de CEO-ul global al Chery China, Dragoș a acordat un interviu unei televiziuni locale, iar povestea lor a fost publicată direct pe contul oficial al președintelui gigantului auto chinez.

Intrarea terestră în China cu un autovehicul străin este un proces extrem de restrictiv. Statul chinez nu recunoaște Permisul Internațional de Conducere și solicită aprobări guvernamentale stricte, emise exclusiv prin agenții acreditate de stat.

Pentru echipa din Arad, peripețiile au atins apogeul în localitatea de frontieră Zharkent, situată la 30 de kilometri de graniță. Din cauza unei erori de redactare în documentele vamale chineze – unde numărul de înmatriculare din România fusese scris greșit – expediția a fost blocată timp de trei zile la hotel, cu toată deschiderea manifestată de reprezentanții autorităților chineze.

În timpul celor trei zile de așteptare forțată, destinul le-a scos în cale o coincidență bizară. În Zharkent a oprit un cetățean chinez care conducea un model mai vechi, Chery Tiggo 3, cu peste 150.000 km la bord. Acesta plecase din Shanghai și se îndrepta spre Islanda, da ați auzit bine, Islanda. Românii i-au oferit o noapte de cazare la hotelul lor, legând o prietenie simbolică între cele două capete ale aceleiași expediții transcontinentale.

Pe 13 mai 2026, după refacerea completă a dosarului administrativ, echipa a primit undă verde. Costurile logistice, taxele de frontieră și serviciile agenției guvernamentale acreditate conduse de ghidul local, Eden, au depășit 10.000 de euro – o sumă suportată integral de Dragoș Stan pentru a demonstra fiabilitatea brandului pe care îl reprezintă în România. NU , nu vrea să lase mașina în China, vrea să se și întoarcă cu aceasta în țară.

La intrarea în China, coada de camioane se întindea pe mai bine de 15 kilometri, în zona de liber schimb (Free Trade Zone). Formalitățile de trecere au durat în jur de 4 ore pentru mașină. În general, camioanele nu intră în China, aceste preiua marfa adusă de camioanele înmatriculate în țara comunistă din zona de liber schimb și pleacă către destinațiile lor din afara Chinei.

Conform reglementărilor stricte din Republica Populară Chineză, nicio mașină nu poate circula pe drumurile publice cu plăcuțe străine. Echipa a fost escortată imediat la Vehicle Administration Office pentru o procedură similară ITP-ului și pentru înmatricularea provizorie.

Spre surprinderea și mândria echipei, autoritățile le-au permis să păstreze plăcuțele românești montate pe mașină. Identificarea oficială în China se face în baza unui ecuson-tichet provizoriu, cu valabilitate de 3 luni, lipit direct pe parbriz. Totodată, Dragoș și Răzvan au fost supuși unei sesiuni de instruire video privind siguranța rutieră (cu imagini explicite ale accidentelor din traficul chinez) pentru obținerea permiselor de conducere temporare chinezești.

„L-am întrebat pe ofițerul de acolo dacă a mai intrat vreo mașină din România. A căutat în sistem și mi-a spus clar: «Eu pot să văd în baza de date pe ultimii 10 ani. În ultimii 10 ani nu a mai intrat nimeni». Suntem primii români care au adus o mașină din România în China, pe roți!”, a afirmat Dragoș Stan.

Dincolo de componenta culturală, expediția a reprezentat un test de anduranță tehnică pentru modelul Chery Tiggo 9 (Plug-in Hybrid, motor 1.5 benzină, 428 CP).

Echipa a păstrat cu strictețe toate bonurile de combustibil din România pentru a calcula consumul real la pompă, în condițiile în care mașina a mers exclusiv în mod hibrid, fără a fi încărcată la priză pe traseu și având deasupra un porbagaj deloc aerodinamic.

Distanța parcursă până la graniță: 7.601 km

Combustibil total alimentat: 573,4 litri (inclusiv canistrele de rezervă)

Consum mediu real: 7,55 l / 100 km

Consum indicat de computerul de bord: 7,4 l / 100 km

Odată intrați în China, unde rețeaua de stații de încărcare este extrem de densă, Dragoș și-a propus să încarce bateria zilnic la hoteluri, estimând o scădere pozitivă a consumului de benzină în jurul pragul de 4%.

Impactul prezenței unui SUV cu numere românești pe teritoriul chinez a alertat imediat structurile de PR ale constructorului mamă. CEO-ul Chery China a trimis o delegație specială de reprezentanți ai brandului pentru a întâmpina echipa de români direct în regiunea Xinjiang. Povestea arădeanului a fost preluată de o televiziune regională, unde Dragoș a explicat că scopul expediției a fost eliminarea preconcepțiilor despre mașinile chinezești.

„Am plecat de nebun din România până în China pentru a demonstra că aceste branduri merită și că un dealer auto adevărat trebuie să creadă cu tărie în produsul pe care îl vinde”, a declarat acesta în cadrul interviului. Impresionat de devotamentul dealerului român, președintele Chery a postat pe canalele sale oficiale de socializare imagini cu mașina și felicitări adresate echipei din Arad.

Prima oprire turistică oficială de pe teritoriul chinez a fost spectaculosul Lac Sayram (Selim Lake), situat la o altitudine unde temperaturile au scăzut brusc de la 27 la doar 9 grade Celsius. Pentru a ajunge acolo, românii au traversat un viaduct montan gigantic, o capodoperă inginerească de peste 200 de metri înălțime, despre care ghidul le-a comunicat că a costat aproape un miliard de dolari.

Expediția continuă acum spre sediul central Chery din orașul Wuhu, traseu pe parcursul căruia echipa va mai efectua 8 sau 9 opriri în puncte cheie ale Chinei. Dragoș, Răzvan și Vlad (cel din spatele camerei și editorul vlogului) vor posta zilnic materiale video pe platformele TikTok, Instagram și Facebook. Revenirea lor în România este programată în jurul datei de 1 iunie 2026, lăsând în urmă o premieră absolută în istoria automobilismului românesc.

Tranzitul terestru din Europa către China continentală este considerat de specialiștii în turism de aventură unul dintre cele mai dificile teste din lume. Dincolo de uzura fizică a mașinii și traversarea unor reliefuri aspre – de la stepele nesfârșite ale Asiei Centrale și până la trecătorile montane aride –, marea barieră nu este cea geografică, ci biocratică.

Până să atingă porțile Chinei, echipajul din Arad a parcurs un traseu spectaculos care a reînviat vechiul Drum al Mătăsii, trecând prin opt țări: Romania, Serbia, Bulgaria, Turcia, Georgia, Rusia prin Cecenia, Kazahstan, China. Mașina a rulat prin Turcia, a traversat peisajele dure din Georgia și a înfruntat drumurile provocatoare din Kazahstan.

Modelul Chery s-a comportat impecabil până acum, demonstrând că automobilele moderne produse în China nu mai sunt doar vehicule urbane, ci pot face față unor condiții extreme de temperatură și drum