Contractele futures pentru țițeiul Brent cu livrare în aprilie au atins 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2025. În paralel, țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat un avans de peste 10% în primele ore de tranzacționare, potrivit Reuters.

Ulterior, o parte din câștigurile inițiale s-au estompat, însă piața rămâne pe un trend ascendent. În prezent, cotațiile sunt cu aproximativ 6% peste nivelurile înregistrate la închiderea de vineri seara, semn că investitorii continuă să includă în preț un risc geopolitic ridicat.

Mișcarea este una dintre cele mai abrupte din ultimele luni și reflectă temerile legate de întreruperi majore ale fluxurilor de petrol din regiune.

Specialiștii în energie avertizează că evoluția prețurilor depinde de rapiditatea unei eventuale detensionări a situației.

„Dacă nu apar rapid semnale de dezescaladare, ne aşteptăm la o reevaluare semnificativă a preţurilor petrolului”, a declarat Jorge Leon, şeful departamentului de analiză geopolitică de la Rystad Energy.

O astfel de reevaluare ar putea împinge cotațiile la niveluri semnificativ mai ridicate, mai ales dacă apar blocaje logistice sau restricții suplimentare asupra exporturilor din Orientul Mijlociu.

O creștere susținută a prețurilor la petrol riscă să reaprindă presiunile inflaționiste la nivel mondial. Energia are un rol central în lanțurile de aprovizionare, iar scumpirea țițeiului se transmite rapid în costurile de transport, producție și distribuție.

Pentru companii, petrolul mai scump înseamnă cheltuieli operaționale mai mari. Pentru populație, efectul se traduce prin combustibili mai scumpi și, indirect, prin prețuri mai ridicate la bunuri și servicii. Practic, o creștere prelungită funcționează ca o taxă suplimentară asupra economiei globale, afectând cererea și ritmul de creștere.

În acest context tensionat, opt state din nucleul alianței OPEC+ au decis duminică majorarea producției zilnice, într-o încercare de a tempera creșterea accelerată a cotațiilor.

Totuși, chiar dacă producția suplimentară va intra pe piață, livrarea petrolului depinde de securitatea rutelor maritime din Orientul Mijlociu. Or, tocmai această zonă este în prezent sub presiune.

Escaladarea vine după atacurile lansate în weekend de Israel și Statele Unite asupra Iranului, soldate cu moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei și a altor oficiali de rang înalt.

Ca reacție, Iranul a lansat contraatacuri și a impus restricții asupra transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, un coridor strategic pentru comerțul global cu energie.

Aproximativ o cincime din transporturile zilnice de petrol din lume tranzitează această zonă. Orice blocaj, chiar și temporar, poate reduce oferta disponibilă pe piață și poate alimenta noi creșteri de preț. De aceea, investitorii monitorizează atent evoluția situației din regiune.

Pe termen scurt, piața petrolului rămâne extrem de volatilă. Evoluția cotațiilor va depinde de:

-intensitatea și durata conflictului,

-eventuale noi sancțiuni sau restricții comerciale,

-capacitatea OPEC+ de a compensa eventualele întreruperi,

-stabilitatea rutelor maritime din Golf.

În lipsa unor semnale clare de dezescaladare, riscul este ca prețurile să rămână ridicate sau chiar să urce suplimentar, cu implicații directe asupra inflației globale și asupra economiilor dependente de importurile energetice.