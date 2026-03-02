Ministrul Muncii, Florin Manole, a precizat că măsurile compensatorii pentru energie electrică vor continua. Potrivit acestuia, din luna aprilie va fi introdus un mecanism similar și pentru gaze.

Oficialul a explicat că obiectivul este ca sprijinul să fie acordat pe tot parcursul anului persoanelor cu venituri reduse. Măsura vine în contextul presiunilor generate de costurile utilităților asupra bugetelor familiilor vulnerabile.

Ministrul a arătat că sprijinul trebuie să fie constant, nu limitat doar la sezonul rece. În acest mod, persoanele cu venituri mici ar urma să beneficieze de o formă de protecție pe durata întregului an.

În paralel, PSD propune un pachet de solidaritate destinat pensionarilor cu venituri sub 3.000 de lei. Sumele ar urma să fie acordate în două tranșe, în lunile aprilie și decembrie.

„Avem 2.8 mil de pensionari sub 3.000 lei. Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie și decembrie”, a spus ministrul.

Structura sprijinului este următoarea. Pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei ar urma să primească 1.000 de lei. Cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei ar urma să primească 800 de lei. Pensionarii cu pensii între 2.000 și 3.000 de lei ar urma să beneficieze de 600 de lei.

În total, aproximativ 2,8 milioane de pensionari ar putea primi acest sprijin. Impactul bugetar este estimat la 2,3 miliarde de lei.

Potrivit ministrului Florin Manole, sursele de finanțare includ majorarea salariului minim pe economie, prevăzută pentru 1 iulie 2026.

În ceea ce privește recalculările pensiilor, ministrul Florin Manole a declarat că există aproximativ 64.000 de dosare restante la articolul 155. Ritmul mediu de soluționare este de aproximativ 12.000 de dosare pe lună.

Estimarea oficială indică faptul că procesul ar putea fi finalizat în aproximativ șase luni. Durata depinde însă de complexitatea fiecărui dosar.

Autoritățile susțin că se încearcă accelerarea procedurilor, însă volumul mare de cereri influențează termenul de finalizare.