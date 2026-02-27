Conform datelor publicate vineri, veniturile din exploatare ale Nuclearelectrica au crescut cu 20%, ajungând la 5,75 miliarde de lei, comparativ cu 4,79 miliarde lei în 2024. Majorarea a fost susținută în special de creșterea cu 20,7% a veniturilor din vânzarea energiei electrice, care au totalizat 5,59 miliarde lei. EBITDA companiei a urcat cu 29,7%, până la 3,09 miliarde lei, iar rezultatul operațional (EBIT) s-a majorat cu 38,6%, atingând 2,37 miliarde lei.

Cheltuielile din exploatare, excluzând deprecierea, amortizarea și contribuția la Fondul de Tranziție Energetică (CFTE), au crescut cu 1,7%, până la 2,15 miliarde lei. În același timp, contribuția la Fondul de Tranziție Energetică a avansat cu 74,7%, la 504,5 milioane lei. Rezultatul financiar net a urcat cu 44,7%, la 404,8 milioane lei, ca urmare a creșterii veniturilor financiare cu 32,6% și reducerii cheltuielilor financiare cu 34,8%. Cheltuielile cu impozitul pe profit au crescut cu 34%, până la 381,3 milioane lei.

Producția de energie electrică livrată de CNE Cernavodă în Sistemul Energetic Național a fost de 10,115 milioane MWh în 2025, în creștere cu 1% față de 10,019 milioane MWh înregistrate în 2024.

Grupul Electrica a raportat pentru 2025 rezultate financiare preliminare record, cu un profit net de 1,22 miliarde lei și o EBITDA de 2,38 miliarde lei, în creștere semnificativă față de anul anterior. Evoluția este susținută de performanța segmentelor de furnizare și distribuție, eliminarea plafonării la energie electrică și depășirea programului de investiții, potrivit datelor anunțate de companie.

Grupul Electrica a înregistrat în 2025 atât un profit net, cât și EBITDA record:

Profitul net preliminar a fost de 1.218,9 mil. RON în 2025, cu 159,2% peste profitul retratat înregistrat în 2024 de 470,2 mil. RON (o creștere cu 748,6 mil. RON);

EBITDA a fost de 2.383,3 mil. RON în 2025, cu 64,5% mai mult decât EBITDA retratată din anul 2024 (o creștere cu 934,4 mil. RON).

Profitul net individual preliminar în anul 2025 a fost 91,8 mil. RON, cu 32,53% peste profitul înregistrat în 2024 de 69,3 mil. RON.

Evoluția altor indicatori ai anului 2025: