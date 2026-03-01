Ministrul Florin Manole a explicat că pachetul de solidaritate se referă în primul rând la pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei. Potrivit acestuia, aproximativ 2,8 milioane de persoane se încadrează în acest prag, transmite România TV.

Oficialul a arătat că prin acest pachet se urmărește ca pensionarii cu cele mai mici venituri să nu fie lăsați în urmă. El a precizat că sprijinul ar urma să fie acordat în două tranșe, în aprilie și decembrie 2026.

Pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei, ajutorul propus este de 1.000 de lei. Potrivit ministrului, aproximativ 1,24 milioane de persoane se află în această situație. Suma ar urma să fie împărțită în două tranșe egale.

Pentru pensionarii cu venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei, sprijinul propus este de 800 de lei. Ministrul a menționat că în această categorie sunt aproximativ 620.000 de persoane. Ajutorul ar urma să fie acordat în două tranșe de câte 400 de lei.

În cazul pensionarilor cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei, suma propusă este de 600 de lei. Potrivit explicațiilor oferite, aproximativ 1 milion de persoane se încadrează în acest interval. Și în acest caz, plata ar urma să fie făcută în două tranșe egale.

Ministrul a precizat că ajutoarele ar urma să fie plătite în lunile aprilie și decembrie 2026. Structura este aceeași pentru toate categoriile, diferența fiind doar valoarea totală acordată în funcție de nivelul pensiei.

Potrivit declarațiilor sale, măsura are ca scop protejarea pensionarilor cu venituri mici, în contextul presiunilor legate de costul vieții. El a subliniat că este vorba despre un sprijin punctual, acordat în limita posibilităților bugetare.

Propunerea vizează exclusiv pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei. Pentru celelalte categorii de pensionari nu sunt prevăzute, în acest moment, măsuri similare în cadrul acestui pachet de solidaritate.