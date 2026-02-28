Creșterea vârstei de pensionare este aplicată etapizat, iar autoritățile germane au stabilit un calendar clar pentru fiecare an de naștere afectat de modificare. Primele persoane vizate sunt cele născute în 1960, care ating vârsta standard de pensionare în iunie 2026.

Pentru cei născuți în 1961, pensionarea va fi posibilă la 66 de ani și șase luni, ceea ce înseamnă că retragerea din activitate poate avea loc începând cu vara anului 2027. Pentru fiecare generație următoare, pragul crește în trepte de câte două luni.

Astfel, persoanele născute în 1962 vor ieși la pensie la 66 de ani și opt luni, cele din 1963 la 66 de ani și zece luni, iar cei născuți în 1964 vor ajunge la limita de 67 de ani. Aceasta va deveni vârsta standard de pensionare în sistemul public german.

Potrivit publicației Schwäbische Zeitung, sistemul public de pensii majorează progresiv vârsta standard de retragere de la 65 la 67 de ani până în 2031, conform planului adoptat anterior.

Impactul acestei măsuri este semnificativ, având în vedere dimensiunea generațiilor vizate de noua regulă de pensionare. În 1961 și 1962 s-au născut câte 1,31 milioane de copii în Germania, iar în 1963 și 1964 numărul a fost și mai mare, de aproximativ 1,35 milioane anual.

Toate aceste persoane vor rămâne mai mult timp în câmpul muncii decât estimau inițial, ceea ce înseamnă o presiune suplimentară asupra planurilor personale și profesionale. Subiectul pensiilor este unul sensibil în Germania, iar dezbaterea publică este intensă.

Un sondaj realizat la sfârșitul anului 2025 arată că 82% dintre germani își doresc o reformă serioasă a sistemului. Specialiștii explică această situație prin faptul că numărul pensionarilor este în creștere, în timp ce baza de contribuabili activi se restrânge, ceea ce face ca finanțarea sistemului să devină tot mai dificilă.

Tema pensionării nu se oprește la limita de 67 de ani, iar o parte dintre economiști susțin că ajustările vor continua. Economistul german Bernd Raffelhüschen a declarat că, în viitor, oamenii ar putea ieși la pensie la 70 de ani.

El susține că, dacă statul ar fi legat automat vârsta de pensionare de speranța de viață, limita ar fi ajuns deja aproape de 69 de ani și ar continua să crească. Argumentul său este că majorarea duratei medii de viață ar trebui să fie reflectată direct în momentul retragerii din activitate.

În luna decembrie, Parlamentul Germaniei a votat noua lege a pensiilor, propusă de coaliția condusă de cancelarul Friedrich Merz. Legea prevede că, până în 2031, pensia medie va rămâne la aproximativ 48% din salariul mediu al celor care muncesc, ceea ce înseamnă că, dacă salariile cresc, cresc și pensiile. În același timp însă, oamenii vor trebui să muncească mai mult înainte de a beneficia de pensie.

Subiectul creșterii vârstei de pesnionare și al sustenabilității sistemului public este discutat și în România, unde legislația stabilește în prezent o vârstă standard de 65 de ani pentru bărbați. În cazul femeilor, pragul crește treptat și va ajunge la 63 de ani până în 2030, potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, aplicabilă inclusiv pentru anul 2026.

În urmă cu câteva zile, premierul Ilie Bolojan a cerut majorarea vârstei de pensionare pentru toate categoriile de angajați care beneficiază, într-o formă sau alta, de pensionare anticipată, invocând criza demografică.

Într-o declarație fermă privind situația bugetară, acesta a afirmat: