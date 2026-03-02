QatarEnergy a anunțat că a suspendat producția de gaze naturale lichefiate după atacuri iraniene asupra instalațiilor sale din Ras Laffan și Mesaieed. Compania a transmis că a oprit producția de GNL și produse derivate din cauza atacurilor asupra zonelor industriale.

„Din cauza atacurilor împotriva instalaţiilor QatarEnergy situate în zonele industriale Ras Laffan şi Mesaieed, Qatar, QatarEnergy a încetat producţia de gaze naturale lichefiate (GNL) şi produse derivate”, a transmis compania într-un comunicat.

La hub-ul TTF de la Amsterdam, principalul reper pentru Europa, cotațiile futures au crescut cu peste 39%, ajungând la 44,605 euro/MWh. În timpul tranzacțiilor au atins 46,200 euro/MWh, cel mai ridicat nivel din martie 2025.

Anul trecut, Qatar a exportat 82,2 milioane de tone de GNL. Livrările către Asia și Europa tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Datele de urmărire maritimă arată că cel puțin 11 nave cu GNL au întrerupt traseul pentru a evita zona.

O prelungire a conflictului ar putea afecta rapid producția, deoarece exporturile trebuie să fie constante pentru funcționarea instalațiilor.

Prețurile combustibililor au crescut accentuat la redeschiderea piețelor. Contractele futures la motorină au urcat cu 17%, atingând un maxim al ultimilor doi ani. În același timp, țițeiul Brent a depășit 80 de dolari pe baril, în creștere cu 13%.

Analiza realizată de Kpler arată că motorina este expusă celui mai mare risc pe termen scurt. Este principalul combustibil pentru logistică militară și are alternative limitate rapide.

Potrivit datelor, 10,3% din comerțul maritim global cu motorină tranzitează Strâmtoarea Ormuz. În cazul combustibilului pentru avioane, procentul este de 19,4%, iar pentru benzină și nafta, 16%.

Un analist Kpler a avertizat că o închidere semnificativă sau una de facto ar declanșa șocuri de ofertă în mai multe clase de mărfuri simultan.

„Orice închidere semnificativă – sau chiar o închidere de facto susținută, determinată de retragerea asigurărilor – ar declanșa șocuri de ofertă în mai multe clase de mărfuri simultan”, a scris Amenei Bakr de la Kpler.

Bogdan Ivan a declarat că prețurile nu vor crește cu mai mult de 3-4 bani. Experții din energie au arătat însă că astfel de variații sunt normale în piață, nu în contextul unui conflict armat.

Expertul Dumitru Chisăliță a avertizat că prețurile carburanților ar putea ajunge la 10 lei. El a explicat că aproximativ 50-55% din prețul final reprezintă taxe, 30-35% costul produsului, iar restul distribuție și marjă.

„Dacă barilul urcă cu 10–20 de dolari, efectul se simte progresiv, nu peste noapte — dar rar rămâne doar pe hârtie”, spune Chisăliță.

Potrivit calculelor prezentate de acesta, o creștere de 10 dolari a barilului ar putea adăuga aproximativ 70 de bani pe litru. O scumpire de 20 de dolari ar însemna un plus de circa 1 leu pe litru, iar o creștere de 30 de dolari ar putea duce la o majorare de până la 2,5 lei la pompă.