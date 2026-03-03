Un nou dosar penal privind violența asupra animalelor a intrat pe rolul instanței, după ce procurorii au finalizat ancheta în cazul a doi bărbați din județul Sibiu acuzați de uciderea și rănirea cu intenție a unor câini. Potrivit actului de inculpare, cei doi sunt suspectați că au agresat animalele folosind o bâtă, incidentul soldându-se cu moartea unui câine și rănirea altuia.

Decizia de a trimite cazul în judecată a fost confirmată la începutul acestei săptămâni, când judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sibiu a analizat dosarul întocmit de Parchet. Instanța a stabilit că rechizitoriul și probele adunate în timpul urmăririi penale respectă cerințele legale și pot fi folosite în proces, scriu cei de la turnulsfatului.ro.

Astfel, judecătorul a dispus începerea judecății propriu-zise, etapă în care instanța va analiza în detaliu responsabilitatea penală a celor doi inculpați. Dosarul vizează infracțiuni prevăzute de legislația privind protecția animalelor, care sancționează sever uciderea sau rănirea intenționată a animalelor.

Cazul a devenit public după ce motivarea deciziei judecătorești a fost publicată în formă anonimizată pe platforma juridică rejust.ro, documentul prezentând circumstanțele în care au fost agresate animalele.

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, incidentul ar fi avut loc într-o grădină situată în spatele unui imobil dintr-un sat al județului. Cei doi inculpați s-ar fi aflat împreună în acel loc în momentul în care au atacat câinii.

Anchetatorii susțin că unul dintre bărbați ar fi lovit cu bâta un câine de talie mare, provocându-i răni serioase. Animalul aparținea unei persoane vătămate și se afla în spatele grădinii în momentul agresiunii.

„În timp ce se afla în grădina din spatele imobilului cu nr.10, împreună cu celălalt inculpatul, a rănit cu intenţie un câine de talie mare, în vârstă de aproximativ 8 luni, sex masculin, rasa metis, culoare negru, aparţinând persoanei vătămate X, care se afla în spatele grădinii, prin aplicarea mai multor lovituri de bâtă, provocându-i acestuia o plagă în partea supero-posterioară a capului, de dimensiuni reduse, iar în partea stângă a capului, un edem la nivelul ochiului stâng”, se arată în rechizitoriul procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu.

În același episod de violență, un alt câine, de talie mică și tot metis, ar fi fost ucis după ce a fost lovit în mod repetat cu bâta. Procurorii consideră că agresiunile au fost deliberate, motiv pentru care au încadrat faptele la ucidere și rănire cu intenție a animalelor.

După finalizarea anchetei, dosarul a intrat în etapa procedurii de cameră preliminară, în care judecătorul verifică legalitatea probelor și a actelor de urmărire penală. În această fază nu se analizează vinovăția inculpaților, ci doar modul în care a fost construit dosarul.

Magistratul de la Judecătoria Sibiu a stabilit că rechizitoriul întocmit de procurori respectă cerințele legii și că probele au fost administrate corect pe parcursul investigației. Prin urmare, instanța a decis că procesul poate continua.

Hotărârea prevede explicit că au fost verificate toate actele realizate în timpul urmăririi penale, inclusiv modul în care au fost strânse dovezile în cazul agresiunilor asupra animalelor.

„Judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea rechizitoriului emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria, a administrării probelor, precum şi a tuturor actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecăţii”.

Procesul urmează să intre în faza de judecată pe fond, în cadrul căreia instanța va analiza probele, declarațiile și circumstanțele în care au fost rănite și ucise animalele.