Incident grav la penitenciar. Potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) din Republica Moldova, incidentul s-a produs în jurul orei 05:30. Un autoturism Toyota Auris Hybrid, de culoare sur metalic, a încercat să intre forțat în penitenciar prin porțile de acces ale instituției.

Pentru a preveni pătrunderea neautorizată în penitenciar, șeful de post al Secției pază și escortă a intervenit conform atribuțiilor de serviciu. Acesta a utilizat arma din dotare și a executat două focuri de avertizare în plan vertical, reușind astfel să oprească autoturismul.

În urma verificărilor preliminare efectuate la fața locului, autoritățile au constatat că șoferul prezenta semne vizibile de ebrietate. De asemenea, s-a stabilit că persoana aflată la volan este un fost condamnat, care fusese eliberat din penitenciar în urmă cu câteva luni.

Situația s-a complicat în momentul reținerii. Conducătorul auto ar fi încercat să fugă de la locul incidentului și a tamponat mai multe automobile aparținând angajaților penitenciarului, parcate în apropierea instituției.

Pentru intervenție și documentarea cazului a fost solicitat un echipaj de poliție prin intermediul Serviciului unic 112. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul de la Penitenciarul Brănești.

