Reacția CNAM vine după ce reprezentanți ai Agenției pentru Securitate Cibernetică au vorbit despre un atac de amploare, care ar fi vizat aproximativ 30% dintr-o bază de date ce conținea informații personale și financiare din sistemul medical.

Într-un comunicat transmis ca răspuns la solicitarea TVR Moldova, Compania Națională de Asigurări în Medicină a precizat că incidentul a avut loc în urmă cu câteva săptămâni.

Instituția a explicat că evaluările tehnice au indicat o posibilă exfiltrare a unor date, însă, împreună cu instituțiile responsabile, au fost luate imediat măsuri pentru securizarea sistemului vizat.

Potrivit CNAM, integritatea datelor a fost menținută și nu există indicii care să arate că baza de date ar fi fost compromisă.

Reprezentanții instituției au subliniat și faptul că activitatea unităților medicale nu a fost afectată de acest incident, iar funcționarea sistemului de asigurări medicale a continuat normal.

Pe 27 aprilie, directorul adjunct al Agenția pentru Securitate Cibernetică, Ion Vintilă, a declarat pentru TVR că atacul cibernetic ar fi afectat aproximativ o treime dintr-o bază de date din Republica Moldova.

Potrivit acestuia, sistemul vizat conținea informații cu caracter personal, dar și date privind plățile din sistemul medical.

Oficialii Agenției pentru Securitate Cibernetică analizează și ipoteza unei operațiuni coordonate, iar una dintre variantele luate în calcul este existența unor conexiuni rusești în spatele atacului.

Până în acest moment, autoritățile nu au prezentat concluzii finale privind originea incidentului sau amploarea exactă a datelor care ar fi putut fi extrase.

Diferența dintre declarațiile CNAM și cele ale Agenției pentru Securitate Cibernetică ține în principal de evaluarea impactului asupra bazei de date și a volumului de informații posibil afectate.

În paralel Guvernul din Republica Moldova a aprobat, în ședința din 29 aprilie, numirea Lilianei Gherman în funcția de director general adjunct al CNAM. Aceasta își începe oficial mandatul începând cu data de 30 aprilie.

CNAM este instituția publică responsabilă de administrarea sistemului de asigurări obligatorii de asistență medicală din Republica Moldova.

Creată în anul 2001, instituția gestionează fondurile colectate din primele de asigurare medicală și finanțează serviciile medicale oferite populației prin unitățile contractate de stat.