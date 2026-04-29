Autoritatea Națională de Integritate (ANI) din Republica Moldova a finalizat un control riguros asupra averii fostei deputate Marina Tauber, condamnată la închisoare în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid „Șor”. Rezultatele investigației indică o discrepanță uriașă între resursele financiare declarate și cheltuielile efective ale acesteia.

Inspectorii de integritate au identificat o avere nejustificată de peste 1,5 milioane de lei, sumă acumulată într-un interval de aproximativ patru ani, mai exact între 1 aprilie 2020 și 10 decembrie 2024.

Această constatare vine într-un moment critic pentru Marina Tauber, care a fost deja condamnată de prima instanță la șapte ani și jumătate de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis.

Controlul ANI a fost declanșat în urma unei sesizări ce viza venituri suspecte, în special donații generoase care au apărut în declarațiile de avere ale fostei parlamentare începând cu anul 2023.

Deși Marina Tauber a încercat să justifice fluxul de numerar prin cadouri primite cu ocazia diferitor evenimente festive, inspectorii au considerat explicațiile sale ca fiind lipsite de un fundament probatoriu solid, scrie TV8.md.

Analiza detaliată a fluxurilor financiare a scos la iveală faptul că soldurile negative succesive identificate nu au provenit din achiziția unor bunuri imobile sau mobile de valoare, ci din consumul de servicii de lux și plata unor chirii substanțiale.

Documentul emis de ANI subliniază că aceste diferențe reflectă o incapacitate a veniturilor licite de a acoperi costurile aferente serviciilor turistice, închirierii unor spații de la Primăria Orhei și utilizării unui autoturism Volkswagen Passat. Practic, stilul de viață al fostei deputate a depășit cu mult capacitatea sa financiară oficială, generând suspiciuni serioase privind proveniența reală a banilor.

În încercarea de a justifica surplusul de bani, Marina Tauber a oferit inspectorilor de integritate o serie de explicații legate de generozitatea unor terțe persoane. Fosta deputată a susținut în scris că a primit sume considerabile cu titlu de donație sau moștenire, sume pe care le-a integrat în declarațiile sale de avere.

Concret, aceasta a precizat că a beneficiat de un sprijin financiar de 43.000 de dolari cu ocazia sărbătorilor de iarnă, la care s-au adăugat câte 13.000 de euro primiți de ziua ei de naștere și de Ziua Internațională a Femeii.

Marina Tauber a explicat că aceste sume de bani i-au fost oferite de persoane care nu au furnizat dovezi ale provenienței fondurilor și nici ea nu a considerat necesar să solicite astfel de documente în momentul în care a acceptat cadourile. Totuși, această strategie de apărare s-a lovit de exigențele legale ale ANI.

Instituția a subliniat că, deși au fost solicitate detalii clare despre identitatea donatorilor și capacitatea lor financiară de a oferi astfel de sume, informațiile furnizate au fost incomplete sau total absente. În consecință, inspectorii au concluzionat că aceste sume nu pot fi catalogate drept venituri certe sau licite, fiind invocate doar pentru a masca discrepanțele financiare.

Un alt element controversat descoperit în timpul controlului vizează un pretins împrumut de 60.000 de dolari pe care Victoria Șapa, candidată din partea Partidului „Șansă”, l-ar fi acordat Marinei Tauber în mai 2023. Verificările au demonstrat însă că acest împrumut nu figurează în nicio declarație depusă de Șapa.

Mai mult, datele furnizate de Poliția de Frontieră au arătat că Victoria Șapa nici nu se afla pe teritoriul Republicii Moldova la data semnării contractului de împrumut. Această dovadă a determinat ANI să pună serios la îndoială realitatea tranzacției, considerând-o o metodă de justificare artificială a cheltuielilor.

Pe lângă condamnarea penală deja existentă, actul de constatare al ANI deschide calea unor sancțiuni administrative și civile severe. Dacă documentul va rămâne definitiv, Marina Tauber riscă nu doar confiscarea întregii averi pe care nu o poate justifica, ci și o interdicție drastică de a mai activa în viața politică.

Mai exact, aceasta ar putea fi decăzută din dreptul de a ocupa orice funcție publică sau de demnitate publică pentru o perioadă de trei ani, iar raporturile sale actuale de muncă sau serviciu ar putea înceta imediat.

Reamintim că, pe data de 30 septembrie, Judecătoria Chișinău a condamnat-o pentru acceptarea cu bună știință a finanțării partidului de către un grup criminal organizat și pentru falsificarea rapoartelor financiare. Marina Tauber a fost dată în căutare internațională, deși avocatul său, Sergiu Moraru, a catalogat sentința drept ilegală și a promis că o va contesta la instanțele superioare.

Între timp, Marina Tauber are la dispoziție 30 de zile pentru a ataca actul de constatare al ANI la Curtea de Apel Centru. Totuși, probele acumulate — de la discrepanțele din sistemul Poliției de Frontieră până la lipsa dovezilor privind identitatea donatorilor — fac misiunea apărării extrem de dificilă.