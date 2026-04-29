Decizia a fost votată în ședința Guvernului, iar sprijinul financiar va fi distribuit prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) din Republica Moldova, transmite tv8.md.

Ajutorul este destinat lucrărilor de primăvară din exploatațiile agricole și sectorul zootehnic, într-o perioadă în care mulți producători spun că nu mai au resurse suficiente pentru semănat și pentru pregătirea terenurilor.

Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat că autoritățile încearcă să sprijine cât mai mulți fermieri afectați în această perioadă și a subliniat că agricultorii așteptau această măsură.

Premierul Alexandru Munteanu a transmis, la rândul său, că această decizie era necesară în contextul dificultăților tot mai mari din sector.

„Agricultorii așteaptă această măsură”, a comentat premierul Alexandru Munteanu.

Potrivit calculelor Guvernului, necesarul de motorină pentru pregătirea terenurilor și semănat este de aproximativ 50.000 de tone.

Motorina reprezintă până la 16% din cheltuielile pentru culturile de câmp și poate ajunge până la 30% în cazul culturilor tehnice și legumicole.

Compensarea accizelor va fi făcută în valoare de aproximativ 4.000 de lei pentru fiecare tonă de motorină, iar plafonul maxim stabilit pentru fiecare beneficiar este de 200.000 de lei.

Calculul a fost realizat pe baza normelor medii de consum, iar aproximativ 40% din consumul total este atribuit lucrărilor agricole de primăvară.

Autoritățile au precizat că măsura are caracter temporar și este destinată în special fermierilor afectați în ultimii ani de secete severe și înghețuri târzii de primăvară, care au redus semnificativ producțiile agricole.

Ludmila Catlabuga a explicat că scopul este reducerea presiunii financiare asupra producătorilor agricoli și susținerea acestora într-o perioadă dificilă.

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat că își asumă ca din 2027 să propună un mecanism permanent, aliniat la regulile europene. Acesta a precizat că intenția este restituirea integrală a diferenței dintre acciza standard de piață și nivelul minim acceptat la nivelul Uniunii Europene.

„O să propun să restituim integral acciza dintre cota de piață standard și minima UE”, a precizat oficialul.

Oficialul a mai spus că, dacă vor exista fonduri suplimentare disponibile, măsura ar putea fi extinsă și în a doua jumătate a anului 2026.

Mai mulți producători de cereale au transmis că nu mai au bani pentru finalizarea campaniei agricole de primăvară și au avertizat că sunt pregătiți pentru noi proteste.

Într-o solicitare trimisă Guvernului, Parlamentului și Președinției pe 27 aprilie 2026, aceștia au cerut statului să returneze cel puțin o parte din TVA-ul acumulat în cont.

Agricultorii spun că, fără acest sprijin, multe terenuri riscă să rămână pârloagă, iar activitatea fermelor mici și medii poate deveni imposibil de susținut.

În reacție, Guvernul de la Chișinău a transmis că analizează în continuare posibilitatea mobilizării unor resurse financiare suplimentare și că dialogul cu fermierii și asociațiile din domeniu continuă.