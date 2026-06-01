Aproape 1 miliard de euro pentru MAI prin programul SAFE. Ce cumpără România prin programul european
SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea - Sediul MInisterului Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunță că a semnat contracte și acorduri-cadru în valoare de aproape un miliard de euro prin Instrumentul SAFE (Security Action for Europe), programul european destinat consolidării capacităților de securitate și intervenție ale statelor membre. Fondurile vor fi folosite pentru achiziția de aeronave, elicoptere, vehicule speciale, echipamente de comunicații, sisteme informatice și mijloace de intervenție destinate gestionării situațiilor de urgență, protecției civile și mobilității militare.
Potrivit datelor prezentate de MAI, până la 30 mai 2026 au fost încheiate contracte și acorduri-cadru în valoare totală de 973,1 milioane de euro, finanțate prin Planul Național de Investiții al României aprobat de Comisia Europeană în cadrul Instrumentului SAFE.
Investițiile sunt orientate către domenii considerate esențiale pentru securitatea națională și gestionarea situațiilor de urgență, inclusiv mobilitate militară, protecție CBRNe (chimică, biologică, radiologică, nucleară și explozivă), evacuări în masă, comunicații critice, reziliență informatică și intervenții aeriene și navale.
Cea mai mare sumă, de 431,8 milioane de euro, este alocată proiectului privind managementul victimelor multiple și protecția CBRNe. Alte 292,8 milioane de euro sunt destinate proiectului privind gestionarea mișcărilor necontrolate ale populației și evacuările în masă, în timp ce 121,5 milioane de euro merg către comunicații critice și sisteme de comandă-control.
Sinteză financiară pe proiecte
|Proiect SAFE
|Valoare totală contractată
|SAFE_RO_CAT1_S_26 – Mobilitate Militară
|10.921.000 euro
|SAFE_RO_CAT1_C_26.5 – Autospeciale operaționale de intervenție
|115.925.000 euro
|SAFE_RO_CAT2_S_27 – Management victime multiple și protecție CBRNe
|431.861.000 euro
|SAFE_RO_CAT2_S_29 – Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă
|292.886.125 euro
|SAFE_RO_CAT2_S_030 – Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă
|121.520.000 euro
|Total general MAI – contracte/acorduri-cadru SAFE încheiate până la 30 mai 2026
|973.113.125 euro
România cumpără avioane tactice, 12 elicoptere și un centru de simulare pentru piloți
Una dintre cele mai importante componente ale programului vizează Departamentul pentru Situații de Urgență.
Printre achizițiile aprobate se află două avioane tactice multirol Leonardo C-27J Spartan NG, contract evaluate la 245 milioane de euro. Acestea vor putea fi utilizate pentru evacuări medicale, transport de echipe specializate, transport logistic și coordonarea intervențiilor în situații de urgență.
Tot prin programul SAFE vor fi cumpărate 12 elicoptere Airbus, dintre care cinci Airbus H145 și șapte Airbus H160. Elicopterele vor fi folosite pentru misiuni SMURD, salvare montană, căutare-salvare, ordine publică, protecție civilă și transport operativ.
Programul include și realizarea unui centru integrat de simulare în zbor pentru aeronavele Airbus H135 și Sikorsky S-70M Black Hawk, investiție estimată la peste 43 de milioane de euro. Potrivit MAI, acesta va contribui la pregătirea echipajelor și la reducerea costurilor de instruire.
Mii de vehicule de intervenție și un tren special pentru situații de urgență
Lista investițiilor cuprinde și 5.000 de SUV-uri operaționale și 25 de vehicule de tip van pentru transport, furnizate de Renault Group România, în cadrul unui contract de aproape 116 milioane de euro.
În paralel, MAI a contractat 110 autospeciale pentru transportul personalului și al victimelor multiple, cinci ambulanțe pentru transportul pacienților cu boli înalt contagioase și două completuri mobile pentru gestionarea situațiilor cu număr mare de victime.
Printre cele mai neobișnuite achiziții se află și un tren de intervenție în situații de urgență, evaluat la 73 de milioane de euro. Acesta va putea fi utilizat pentru transportul victimelor multiple și pentru intervenții complexe în cazul unor dezastre majore.
Investițiile vizează și comunicațiile critice și intervențiile pe apă
Programul SAFE include și modernizarea infrastructurii de comunicații și a sistemelor informatice ale Ministerului Afacerilor Interne.
Astfel, va fi implementată o soluție de tip data center pentru creșterea rezilienței sistemelor informatice în situații excepționale, investiție evaluată la peste 107 milioane de euro. În plus, vor fi dezvoltate platforme securizate pentru comunicații operative și coordonarea structurilor de intervenție.
Pe componenta navală, MAI va achiziționa șalupe Search and Rescue și șalupe maritime de intervenție, care vor fi folosite pentru salvarea persoanelor aflate în pericol, intervenții la bordul navelor și operațiuni desfășurate în zone maritime, fluviale și portuare.
Potrivit ministerului, toate aceste investiții urmăresc consolidarea capacității României de a răspunde la dezastre naturale, accidente colective, incidente CBRNe, operațiuni de căutare și salvare, precum și la alte situații de criză care necesită intervenții complexe și coordonate.
Lista proiectelor și reperelor de achiziții SAFE din cadrul MAI
|Domeniu / Proiect SAFE
|Reper de achiziție
|Cantitate
|Valoare
|Furnizor / Contractant
|Stadiu Contract
|Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26
|Centru mobil de comandă
|1
|500.000 euro
|RASIROM SA (România)
|Semnat
|Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26
|Ambarcațiune pentru transport trupe / patrulare pe apă tip RHIB
|3
|2.400.000 euro
|Șantierul Naval Mangalia SA
(România)
|Semnat
|Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26
|Echipamente mobile de monitorizare a rețelelor de comunicații
|4
|5.200.000 euro
|RASIROM SA
(România)
|Semnat
|Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_S_26
|Autospeciale blindate transport
|10
|2.821.000 euro
|Auto Vision – Aurum Security GmbH, Germania
|Semnat
|Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27
|Ambulanțe pentru transport înalt contagioși
|5
|2.175.000 euro
|Deltamed SRL
(România)
|Semnat
|Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27
|Autospeciale transport personal și victime multiple
|110
|53.900.000 euro
|Deltamed SRL, cu subcontractant MHS Truck Service SRL
(România)
|Semnat
|Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27
|Completuri mobile cu capacitate de management al fatalităților în masă
|2
|4.696.000 euro
|Deltamed SRL
(România)
|Semnat
|Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27
|Tren de intervenție în situații de urgență
|1
|73.000.000 euro
|Deltamed SRL, cu subcontractant Electroputere VFU Pașcani
(România)
|Semnat
|Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27
|Avioane tactice multirol Leonardo C-27J Spartan NG
|2
|245.000.000 euro
|Leonardo S.p.A., Italia
|Semnat
|Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27
|Centru integrat de simulare în zbor pentru Airbus H135 și Sikorsky S-70M Black Hawk
|1
|43.180.000 euro
|Simultec SRL (România)
|Semnat
|Management victime multiple și protecție CBRNe – SAFE_RO_CAT2_S_27
|Șalupe Search and Rescue
|2
|9.910.000 euro
|Șantierul Naval Mangalia, cu subcontractant BLU Line SRL
(România)
|Semnat
|Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă – SAFE_RO_CAT2_S_29
|Elicoptere Airbus H145
|5
|89.802.089 euro
|Airbus Helicopters Germania
|Semnat
|Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă – SAFE_RO_CAT2_S_29
|Elicoptere Airbus H160
|7
|191.084.036 euro
|Airbus Helicopters Franta
|Semnat
|Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă – SAFE_RO_CAT2_S_29
|Șalupe maritime de intervenție
|6
|12.000.000 euro
|Șantierul Naval Mangalia SA
(România)
|Semnat
|Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030
|Soluție avansată de comunicații tip data center pentru reziliența sistemelor informatice în situații excepționale
|1
|107.020.000 euro
|Bull România
(România)
|Semnat
|Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030
|Platformă de comunicații operative securizate pentru colaborare și coordonare
|1
|5.000.000 euro
|Asocierea Dendrio Solutions – Dendrio Innovations – Arctic Stream – Tema Energy
(România)
|Semnat
|Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030
|Platformă integrată pentru comunicații avansate, acces securizat și prioritizarea traficului critic
|1
|8.000.000 euro
|Asocierea Dendrio Solutions – Dendrio Innovations – Arctic Stream – Tema Energy
(România)
|Semnat
|Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă – SAFE_RO_CAT2_S_030
|Laboratoare mobile TEMPEST
|5
|1.500.000 euro
|Bluespace Technology SA
(România)
|Semnat
|Mobilitate Militară – SAFE_RO_CAT1_C_26.5
|Autospeciale operaționale de intervenție
|5.000 SUV și 25 Van 8+1
|115.925.000 euro
|Renault Group România
(România)
|Semnat
