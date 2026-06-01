Aproape 1 miliard de euro pentru MAI prin programul SAFE. Ce cumpără România prin programul european

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunță că a semnat contracte și acorduri-cadru în valoare de aproape un miliard de euro prin Instrumentul SAFE (Security Action for Europe), programul european destinat consolidării capacităților de securitate și intervenție ale statelor membre. Fondurile vor fi folosite pentru achiziția de aeronave, elicoptere, vehicule speciale, echipamente de comunicații, sisteme informatice și mijloace de intervenție destinate gestionării situațiilor de urgență, protecției civile și mobilității militare.

Potrivit datelor prezentate de MAI, până la 30 mai 2026 au fost încheiate contracte și acorduri-cadru în valoare totală de 973,1 milioane de euro, finanțate prin Planul Național de Investiții al României aprobat de Comisia Europeană în cadrul Instrumentului SAFE.

Investițiile sunt orientate către domenii considerate esențiale pentru securitatea națională și gestionarea situațiilor de urgență, inclusiv mobilitate militară, protecție CBRNe (chimică, biologică, radiologică, nucleară și explozivă), evacuări în masă, comunicații critice, reziliență informatică și intervenții aeriene și navale.

Cea mai mare sumă, de 431,8 milioane de euro, este alocată proiectului privind managementul victimelor multiple și protecția CBRNe. Alte 292,8 milioane de euro sunt destinate proiectului privind gestionarea mișcărilor necontrolate ale populației și evacuările în masă, în timp ce 121,5 milioane de euro merg către comunicații critice și sisteme de comandă-control.

Sinteză financiară pe proiecte

Proiect SAFE Valoare totală contractată SAFE_RO_CAT1_S_26 – Mobilitate Militară 10.921.000 euro SAFE_RO_CAT1_C_26.5 – Autospeciale operaționale de intervenție 115.925.000 euro SAFE_RO_CAT2_S_27 – Management victime multiple și protecție CBRNe 431.861.000 euro SAFE_RO_CAT2_S_29 – Managementul mișcării necontrolate a populației / evacuare în masă 292.886.125 euro SAFE_RO_CAT2_S_030 – Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă 121.520.000 euro Total general MAI – contracte/acorduri-cadru SAFE încheiate până la 30 mai 2026 973.113.125 euro

Una dintre cele mai importante componente ale programului vizează Departamentul pentru Situații de Urgență.

Printre achizițiile aprobate se află două avioane tactice multirol Leonardo C-27J Spartan NG, contract evaluate la 245 milioane de euro. Acestea vor putea fi utilizate pentru evacuări medicale, transport de echipe specializate, transport logistic și coordonarea intervențiilor în situații de urgență.

Tot prin programul SAFE vor fi cumpărate 12 elicoptere Airbus, dintre care cinci Airbus H145 și șapte Airbus H160. Elicopterele vor fi folosite pentru misiuni SMURD, salvare montană, căutare-salvare, ordine publică, protecție civilă și transport operativ.

Programul include și realizarea unui centru integrat de simulare în zbor pentru aeronavele Airbus H135 și Sikorsky S-70M Black Hawk, investiție estimată la peste 43 de milioane de euro. Potrivit MAI, acesta va contribui la pregătirea echipajelor și la reducerea costurilor de instruire.

Lista investițiilor cuprinde și 5.000 de SUV-uri operaționale și 25 de vehicule de tip van pentru transport, furnizate de Renault Group România, în cadrul unui contract de aproape 116 milioane de euro.

În paralel, MAI a contractat 110 autospeciale pentru transportul personalului și al victimelor multiple, cinci ambulanțe pentru transportul pacienților cu boli înalt contagioase și două completuri mobile pentru gestionarea situațiilor cu număr mare de victime.

Printre cele mai neobișnuite achiziții se află și un tren de intervenție în situații de urgență, evaluat la 73 de milioane de euro. Acesta va putea fi utilizat pentru transportul victimelor multiple și pentru intervenții complexe în cazul unor dezastre majore.

Programul SAFE include și modernizarea infrastructurii de comunicații și a sistemelor informatice ale Ministerului Afacerilor Interne.

Astfel, va fi implementată o soluție de tip data center pentru creșterea rezilienței sistemelor informatice în situații excepționale, investiție evaluată la peste 107 milioane de euro. În plus, vor fi dezvoltate platforme securizate pentru comunicații operative și coordonarea structurilor de intervenție.

Pe componenta navală, MAI va achiziționa șalupe Search and Rescue și șalupe maritime de intervenție, care vor fi folosite pentru salvarea persoanelor aflate în pericol, intervenții la bordul navelor și operațiuni desfășurate în zone maritime, fluviale și portuare.

Potrivit ministerului, toate aceste investiții urmăresc consolidarea capacității României de a răspunde la dezastre naturale, accidente colective, incidente CBRNe, operațiuni de căutare și salvare, precum și la alte situații de criză care necesită intervenții complexe și coordonate.

