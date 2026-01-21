Robert Turcescu a subliniat la începutul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” că lumea traversează transformări fundamentale, iar schimbările sunt inevitabile.

Potrivit jurnalistului, vechea lume se află în proces de dispariție, în timp ce se conturează una nouă. În contextul acestor evoluții, Turcescu a exprimat interes pentru discursul lui Donald Trump la forumul de la Davos.

„Suntem, în momentul de față, martorii unor transformări esențiale, extraordinare. Nu o spun eu, o afirmă în mod răspicat Christine Lagarde, de la Banca Centrală Europeana, o spune Ursula von der Leyen, o spune premierul Canadei, o spun toți. Toți vorbesc despre schimbări extraordinare, unii încearcă să ne calmeze. (…) Nu o să mai fie cum a fost, o lume veche moare, se naște o lume nouă. (…) Aștept cu mare nerăbdare discursul lui Donald Trump de la Davos”, a spus Robert Turcescu în deschiderea podcastului.

Daniel Funeriu a atras atenția asupra faptului că evenimentele actuale erau perfect previzibile și a recomandat revenirea la declarațiile anterioare ale liderilor pentru a înțelege contextul actual.

El a subliniat avertismentele transmise de Donald Trump în discursul său de la ONU din 2018, privind stoparea imigrației ilegale pentru protejarea culturii europene, investițiile în apărare ca răspuns la relațiile economice cu Rusia și reducerea dependenței energetice de Rusia.

Funeriu a evidențiat că exact aceste avertismente se reflectă în realitatea actuală.

„Tot ceea ce se întâmplă era perfect previzibil și îi chem pe toți cei care nu au avut capacitatea să prevadă ceea ce se întâmplă să se întoarcă la discursul lui Trump de la ONU din 2018. Astăzi se întâmplă ceea ce a spus el. Recapitulez. El a spus așa: Dragi europeni, opriți imigrația ilegală pentru că chestia asta vă strică total cultura pe care o aveți de două milenii. Doi. Investiți în apărare, pentru că America nu mai poate să plătească și voi să faceți afaceri de miliarde cu rușii. Opriți dependența energetica de Rusia, investiți în apărare. Dacă nu, n-o să vă fie bine. Exact asta se întâmplă acum. (…) E o chestie care pe mine mă depășește. Știi ce ma depășește? Când a fost dezbaterea celebră Trump-Biden, în care Biden s-a văzut clar că era senil. A fost limpede pentru oricine în acel moment că Trump are o șansă foarte mare să câștige alegeri. Atunci, eu întreb diplomația românească și europeană. De ce, din acel moment, nu au fost armate de diplomați la ușa lui Trump, la ușa candidatului Trump pentru a stabili relații cu el? Era previzibil. Era previzibil că un om care a luat un glonț în ureche, un om care a fost trimis prin judecăți, trimis în stânga, dreapta, care are o șansă majoră la președinția Statelor Unite, era limpede că, în momentul în care va ajunge, va întoarce radical foaia”, a spus Daniel Funeriu.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.