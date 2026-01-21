În cel mai recent episod al podcastului „HAI Live”, publicat miercuri, 21 ianuarie 2026, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Robert Turcescu și Daniel Funeriu au discutat despre direcția geopolitică a Europei și rolul Statelor Unite în lumea contemporană.

Robert Turcescu a relatat că Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a transmis semnalul unei rupturi față de SUA, subliniind nevoia unei Europe noi, independente și capabile să-și consolideze poziția economică și politică într-o lume aflată în schimbare. Turcescu a remarcat că von der Leyen a sugerat că revenirea la vechile echilibre globale nu mai este realistă, ceea ce marchează, în opinia sa, recunoașterea oficială a unei realități evidente pentru Uniunea Europeană.

Daniel Funeriu a intervenit pentru a clarifica două confuzii pe care, în opinia sa, le împărtășește întreaga societate românească și clasa politică. În primul rând, el a subliniat că Ursula von der Leyen nu reprezintă însăși Europa sau Uniunea Europeană, ci este doar președinta Comisiei Europene. Pentru Funeriu, Uniunea Europeană este concretizată în Tratatul Uniunii Europene, un document care, potrivit acestuia, reflectă o moștenire comună culturală, religioasă și umanistă. El a atras atenția că, în timp ce SUA și China dezvoltau tehnologii avansate, Parlamentul European era preocupat de reglementarea unor detalii minore, cum ar fi ștecherul de la telefon.

A doua confuzie, a explicat Funeriu, ține de dreptul internațional, pe care l-a definit ca un set de tratate fără o „poliție globală” care să le impună respectarea. El a subliniat că după destrămarea Uniunii Sovietice, Statele Unite au rămas singura superputere capabilă să impună reguli la nivel global, iar actuala strategie americană reflectă retragerea din rolul de „polițist global”, lăsând spațiul geopolitic influențat tot mai mult de China și Rusia.

Robert Turcescu: – Uite, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dă semnalul rupturii de SUA: „E timpul să construim o Europă nouă, independentă”, zice von der Leyen. I-au și găsit poza asta. Bă, uitați-vă la ea, înțelegeți cum este așa, înțelegi? De zici că este pogorâtă așa peste Uniunea Europeană. Și-a spus că e o schimbare de paradigmă, nevoia unei Europe mai autonome, capabilă să-și consolideze poziția economică și politică într-o lume aflată în transformare, avertizând că revenirea la vechile echilibre globale nu mai este o opțiune realistă. Deci, avem, în sfârșit, și din partea Uniunii Europene recunoașterea acestui adevăr care pentru unii poate e trist, dar e o realitate… Daniel Funeriu: – Robert, sunt două confuzii majore în care ne scăldăm, nu doar noi, ci întreaga societate românească, toată clasa politică, două confuzii majore și trebuie să spunem adevărul. Ursula von der Leyen nu este Europa, nu este Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este tratatul Uniunii Europene. Ursula von der Leyen, cu bunele și cu relele ei, este președintele Comisiei Europene, care, îți reamintesc, nici măcar n-a fost lăsată să stea pe scaun unde trebuie la întâlnirea cu (președintele Turciei, Recep Tayyip) Erdoğan. Deci, Uniunea Europeană pentru mine și pentru toată lumea, pentru toți cetățenii Europei, e un singur lucru, Robert, Tratatul Uniunii Europene. Nimic altceva. Uniunea Europeană nu e ONG. Uniunea Europeană e o idee măreață care este concretizată în tratat și cine citește Tratatul Uniunii Europene își va da seama cât de fantastic este acest tratat. Și îți spun un lucru, cel mai important lucru din Tratat este teza a doua din preambul care spune că întreaga Uniune Europeană se bazează pe moștenirea noastră comună, culturală, religioasă, umanistă. Acum, cine citește strategia Statelor Unite ale Americii, făcută de (actualul președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald) Trump, el spune exact asta: „Dragi europeni, v-ați îndepărtat de ceea ce sunteți.” Foarte corect spune lucrul ăsta și atunci, deci, asta este prima mare capcană în care nu trebuie să cădem. Îți reamintesc că atunci când chinezii și americanii făceau cele mai performante cipuri pentru inteligență artificială, Parlamentul European reglementa ștecherul de la telefon. Al doilea lucru pe care trebuie spus, că-i aud de dimineața până seara pe toți comentatorii de mi s-a acrit de dreptul internațional, ce e aia drept internațional, Robert? Dreptul național este un set de legi pe care dacă nu le respecți, vine poliția și procuratura peste tine. Dreptul internațional, acolo sunt niște tratate, sigur, dar nu există poliția globală. Atunci, neexistând poliția globală, după că au fost doi polițai globali: Statele Unite și Uniunea Sovietică, când s-a destrămat Uniunea Sovietică, a rămas un singur polițai global, bun, rău, cum a fost el, Statele Unite. Robert Turcescu: – Stai că avem de astea… Tribunal Penal Internațional, avem Parchetul European. Daniel Funeriu: – Da, la care dacă o țară n-are chef să trimită pe cineva, nu-l trimite. Deci chestiile astea sunt respectate dacă vrea o țară sau nu. Dacă n-are chef, nu trimite. Ca să fim clar înțeleși, deci, dreptul internațional, sigur că el există, dar nu mai este nimeni care să-l aplice. Și atunci din nou trebuie să vedem ce-a spus (Donald) Trump, ce a promis în campanie, ce a scris în strategie. A spus: „Domnule, nu mai am chef să fiu polițistul global.” Probabil că nici nu mai prea poate pentru că China a zis: „Domnule, am interese aice.” Nu mai are chef Rusia să lase țările din fosta din zona pe care o controla, Uniunea Sovietică. Rusia nu mai are chef să le lase să-și determine singure viitorul și a avut loc atacul criminal împotriva Ucrainei. (Donald) Trump a zis foarte pragmatic: „Vreau să am mână liberă în emisfera mea.” Și-a arătat mușchii în Venezuela prin operațiunea militară absolut remarcabilă pe care a făcut-o.

Discuția a atins și subiectul României în context internațional. Turcescu a menționat temporizarea primarului Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace propus de Donald Trump, iar Funeriu a corectat interpretarea, explicând că inițiativa nu aparține lui Trump, ci Rezoluției ONU 2803 din 2025. Funeriu a precizat că, dacă ar fi fost președinte al României, ar fi acceptat participarea țării la acest organism internațional, chiar dacă detaliile exacte nu îi sunt pe deplin cunoscute.