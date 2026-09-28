UE presează China să-și limiteze exporturile către Europa. Negocierile au intrat în etapa decisivă

Uniunea Europeană încearcă să convingă China să accepte cote pentru anumite produse exportate pe piața europeană, în timp ce negocierile dintre Bruxelles și Beijing intră în etapa finală. Comisia Europeană a stabilit luna octombrie drept termen pentru obținerea unor rezultate concrete și ar putea recurge la măsuri de apărare comercială dacă discuțiile nu avansează.

Negocierile intense au început în luna iunie și urmăresc inclusiv reechilibrarea relațiilor comerciale dintre cele două părți și accesul companiilor europene și chineze pe piețele celeilalte părți.

Comisia Europeană, care negociază politica comercială în numele celor 27 de state membre, încearcă să obțină acceptul Beijingului pentru introducerea unor cote aplicate anumitor produse.

Un astfel de mecanism ar limita cantitățile pe care China le poate exporta către piața Uniunii Europene.

Rămâne însă neclar în ce condiții ar accepta Beijingul asemenea cote și cum ar fi garantată respectarea lor.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Comisia a susținut inclusiv introducerea unor așa-numite „restricții voluntare la export” pentru vehiculele electrice. Ministrul chinez al Comerțului a respins însă această variantă într-o declarație făcută la începutul lunii.

Dacă Beijingul ar accepta un asemenea sistem, China și-ar limita voluntar exporturile către UE în baza unui acord negociat cu Comisia Europeană. Bruxelles-ul ar putea evita astfel introducerea unor măsuri comerciale defensive care ar putea fi interpretate de China drept o acțiune agresivă.

Discuțiile tehnice se apropie de final, iar presiunea crește odată cu apropierea termenului stabilit pentru luna octombrie. Ditte Juul Jørgensen, director general al Direcției Generale Comerț din cadrul Comisiei Europene, s-a deplasat săptămâna trecută în China pentru două zile de discuții intense.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, urmează să se afle la Beijing pe 8 și 9 octombrie pentru negocieri politice.

Vizita va avea loc înaintea unei reuniuni importante a liderilor Uniunii Europene la Bruxelles.

Comisia Europeană a stabilit încă de la începutul negocierilor că dorește rezultate „tangibile” până în octombrie.

Pentru a oferi negocierilor o șansă, Comisia Europeană a amânat adoptarea unor mecanisme de apărare comercială destinate protejării industriei chimice a UE, potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile.

Industria chimică este considerată unul dintre sectoarele europene cele mai amenințate de concurența chineză.

Problema nu se limitează însă la acest domeniu. Presiunea exercitată de produsele chinezești afectează și alte ramuri ale industriei europene.

Comisarul european Stéphane Séjourné a declarat săptămâna trecută pentru Euronews că reechilibrarea relației comerciale cu China a devenit o problemă „existențială” pentru europeni.

Presiunile asupra industriei reprezintă unul dintre principalele argumente ale Bruxelles-ului pentru schimbarea relației comerciale cu Beijingul.

Potrivit Comisiei Europene, Uniunea Europeană a pierdut anul trecut 250.000 de locuri de muncă în industrie.

Pierderile au fost concentrate în special în sectoarele cu un consum ridicat de energie și în lanțurile de aprovizionare ale industriei auto.

În acest context, Bruxelles-ul încearcă să obțină concesii din partea Beijingului înainte de termenul stabilit pentru luna octombrie. În lipsa unor rezultate concrete, Comisia Europeană păstrează posibilitatea introducerii unor măsuri comerciale pentru protejarea sectoarelor europene expuse concurenței chineze.