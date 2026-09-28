SpaceX reușește o premieră cu Starship. Cea mai puternică rachetă construită vreodată a ajuns pe orbită

SpaceX a reușit pentru prima dată să trimită racheta Starship pe orbită, în cadrul celui de-al 14-lea zbor de testare. Vehiculul a ajuns la aproximativ 275 de kilometri deasupra Pământului, iar misiunea ar urma să dureze aproape zece ore, mult mai mult decât testele precedente.

Zborul marchează începutul unei noi etape în dezvoltarea Starship. SpaceX va încerca inclusiv să lanseze 26 de sateliți Starlink V3 și să testeze nava timp îndelungat în mediul spațial.

Starship a fost lansată conform programului, la ora 8:50 EDT, de la baza Starbase a SpaceX, aflată în peninsula Boca Chica din sudul statului american Texas.

La ora 9:15 EDT, nava a intrat pe orbită la o altitudine de aproximativ 170 de mile, echivalentul a 275 de kilometri.

În timpul ascensiunii, unul dintre cele 33 de motoare Raptor a încetat să funcționeze. Cu toate acestea, problema a fost considerată insuficient de gravă pentru a pune în pericol misiunea.

Decizia finală de a continua către orbită a fost luată în ultimul moment. Manevra necesară pentru atingerea orbitei a durat 19 secunde.

Boosterul Super Heavy a finalizat, între timp, lansarea, ascensiunea și separarea de Starship, după care a amerizat în Golful Mexic.

Ajungerea pe orbită schimbă semnificativ tipul testelor pe care SpaceX le poate efectua cu Starship. Primele 13 zboruri de testare au urmat în mod deliberat traiectorii suborbitale, iar misiunile anterioare au durat aproximativ o oră.

Flight 14 ar urma să dureze aproape zece ore, timp în care Starship va efectua aproximativ șase orbite în jurul Pământului. SpaceX va putea astfel să observe comportamentul navei în mediul spațial pentru o perioadă mult mai lungă.

Zborul reprezintă începutul unei noi etape de dezvoltare pentru racheta cu o înălțime de 124 de metri.

Starship’s 14th flight is set to launch on Monday, Sept 28. The 75-minute launch window opens at 7:15 a.m. CT. Live coverage of the mission starts ~35 minutes before launch → https://t.co/uQKQvgaTmJ — SpaceX (@SpaceX) September 27, 2026

Una dintre principalele mize ale misiunii este lansarea a 26 de sateliți Starlink V3 de nouă generație.

Fiecare dintre aceștia este proiectat să adauge aproximativ 1 terabit pe secundă de capacitate rețelei Starlink. Potrivit SpaceX, capacitatea totală transportată în această misiune este de aproximativ zece ori mai mare decât cea oferită de o lansare Falcon 9 cu sateliți Starlink V2 Mini.

Compania estimează că noii sateliți Starlink V3 vor putea începe să deservească utilizatorii la câteva săptămâni după finalizarea verificărilor pe orbită.

Trei dintre cei 26 de sateliți au și o misiune suplimentară. Aceștia sunt echipați cu camere care vor observa scutul termic al Starship și vor transmite imagini inginerilor în timpul restului zborului.

SpaceX utilizează în prezent rachetele Falcon 9 pentru extinderea constelației Starlink, dar intenționează să transfere treptat aceste misiuni către Starship. Falcon 9 a efectuat 165 de lansări în 2025.

Atingerea orbitei nu reprezintă finalul testului. Unele dintre cele mai importante etape ale Flight 14 urmează să aibă loc în continuarea misiunii.

După lansarea sateliților și efectuarea orbitelor planificate, Starship va realiza o manevră pentru ieșirea de pe orbită folosind un singur motor Raptor.

Nava va încerca apoi o reintrare controlată prin atmosfera Pământului, înainte de a viza o amerizare în Oceanul Pacific, la vest de Chile.

Această parte a zborului este importantă pentru planurile SpaceX de a transforma Starship într-un sistem complet reutilizabil.

Starship este cea mai înaltă și mai puternică rachetă construită până acum. Sistemul este alcătuit din nava Starship și boosterul Super Heavy și a fost conceput pentru ca ambele componente să poată fi reutilizate.

SpaceX intenționează ca vehiculul să poată transporta în viitor sateliți, marfă și oameni în spațiu. Potrivit companiei, Starship este proiectată să transporte peste 100 de tone către destinații care includ Luna și Marte.

Planurile SpaceX merg însă dincolo de misiunile spațiale. Compania susține că un sistem Starship complet reutilizabil ar putea fi folosit, în cele din urmă, și pentru transportul rapid între diferite puncte de pe Pământ.

Conform estimărilor prezentate de companie, o călătorie între Londra și New York ar putea dura aproximativ 29 de minute, una între Los Angeles și Tokyo aproximativ 37 de minute, iar un traseu Sydney-Londra aproximativ 51 de minute. Conceptul depinde însă de posibilitatea ca Starship și Super Heavy să poată fi lansate, recuperate și pregătite pentru un nou zbor într-un interval scurt.