Final de an pentru antreprenori: ce faci cu profitul firmei și cum îți planifici 2027

Finalul de an vine, în multe afaceri, cu un amestec de agitație și oboseală. Unii clienți vor totul înainte de sărbători, alții amână proiectele pentru ianuarie, iar tu încerci să închizi ce a mai rămas de făcut. Printre facturi și planuri de vacanță, apare și întrebarea: am făcut profit, ce fac mai departe cu el?

Poate vrei să scoți o parte din bani, să cumperi un echipament sau să îi păstrezi pentru lunile mai slabe. Fiecare variantă are sens, în funcție de situația firmei și de nevoile tale. Important este să faci calculele înainte de a decide, fără presiunea de a rezolva totul în ultimele zile din decembrie.

Dacă te gândești să îți distribui dividende, începe prin a vedea ce sumă îți rămâne după taxe. Un calculator de dividende actualizat te ajută să estimezi suma netă și să îți faci planuri pornind de la banii pe care îi vei avea efectiv la dispoziție.

Apoi discută cu contabilul despre cât poți distribui și ce bani ar fi bine să rămână în firmă.

Când vezi profit în rapoarte, este tentant să te gândești că aceea este suma pe care o poți folosi. În realitate, o parte poate fi încă în facturi neîncasate, iar banii din cont pot fi necesari pentru salarii, furnizori sau taxe.

În plus, banii firmei nu sunt automat banii tăi personali. Distribuirea de dividende presupune documente, condiții și obligații fiscale care trebuie clarificate înainte să transferi sumele în contul propriu.

De aceea, prima întrebare utilă este cât își permite firma să plătească fără să rămână descoperită. Abia apoi are sens să stabilești cât vrei să retragi.

Nu trebuie să alegi între a păstra tot profitul în firmă și a-l retrage integral. Poți împărți suma în funcție de ce ai nevoie acum și de ce urmează.

O rezervă pentru lunile mai slabe. Uită-te la cheltuielile recurente și la perioadele în care încasezi mai puțin. O rezervă care acoperă câteva luni de funcționare îți poate da timp să gestionezi o întârziere la plată sau pierderea unui client. Cât păstrezi depinde de stabilitatea încasărilor și de obligațiile firmei.

Investiții în afacere. Poate ai nevoie de un echipament, de un site mai bun sau de un stoc suplimentar. Înainte să cheltuiești, întreabă-te ce problemă rezolvă investiția și ce rezultat aștepți de la ea. Faptul că au rămas bani nu este, singur, un motiv să îi consumi.

Echipa. Dacă ai angajați, ia în calcul bonusuri, ajustări salariale sau cursuri utile. Pentru orice creștere permanentă a costurilor, verifică dacă bugetul anului următor o poate susține.

Venitul tău. Este firesc să te bucuri de rezultatele muncii tale. Include și nevoile personale în plan, astfel încât să nu ajungi să retragi bani la întâmplare, ori de câte ori apare o cheltuială.

Nu există procente potrivite pentru orice afacere. Uneori, rezerva are prioritate; alteori, o investiție nu mai poate aștepta. Contează să alegi în cunoștință de cauză.

Suma distribuită ca dividende nu este aceeași cu suma de care vei putea dispune după îndeplinirea obligațiilor fiscale. Pe lângă impozitul pe dividende, poate apărea și obligația de plată a CASS, în funcție de veniturile relevante și de plafoanele aplicabile.

Verifică regulile valabile pentru situația ta și momentul distribuirii. O estimare făcută înainte te ajută să păstrezi bani pentru obligațiile fiscale și să nu îți construiești bugetul personal pe o sumă prea mare.

La întâlnirea cu contabilul, pornește de la câteva întrebări concrete: care este profitul estimat, ce facturi ai de încasat, ce plăți urmează și ce investiții ai în plan?

Nu toate deciziile trebuie luate până la 31 decembrie. Totuși, dacă discuți din noiembrie sau decembrie, ai timp să înțelegi opțiunile și să pregătești documentele necesare, fără grabă.

Pentru un prim buget, notează:

Cât te costă lunar funcționarea firmei: salarii, chirie, abonamente și alte cheltuieli recurente. Cât ai încasat în medie pe lună: cu atenție și la diferențele dintre perioadele aglomerate și cele slabe. Ce venit personal îți dorești din afacere: o sumă concretă, pe care să o incluzi în calcule.

Aceste cifre sunt un punct de plecare pentru deciziile despre prețuri, clienți, angajări și investiții. Revino la ele pe parcursul anului și ajustează planul când situația se schimbă.

La final, merită să privești dincolo de profitul raportat. Dacă intri în 2027 cu plățile planificate, o rezervă potrivită și obiective realiste, ai mai multă libertate să alegi ce este bun pentru afacerea ta.