În România, demisia este definită legal ca un act de voință unilateral al salariatului, prin care acesta își exprimă intenția de a înceta contractul individual de muncă.

Codul Muncii stabilește clar că angajatorul nu poate impune, condiționa sau solicita semnarea unei demisii pentru a efectua schimbări, cum ar fi mutarea pe un alt post sau redefinirea atribuțiilor.

Când un angajator insistă ca un salariat să demisioneze în loc să urmeze procedura legală de modificare a contractului, acest lucru poate avea consecințe semnificative. Pe lângă pierderea continuității vechimii, demisia sub presiune poate înlătura dreptul la indemnizația de șomaj, beneficii sociale și alte protecții pe care un angajat le-ar avea dacă raportul de muncă s-ar încheia la inițiativa angajatorului.

Practica de a solicita demisia înainte de o restructurare urmărește adesea evitarea obligațiilor legale ale angajatorului, cum ar fi plata salariilor compensatorii, acordarea preavizului sau menținerea protecției sociale. Specialiștii în dreptul muncii califică această abordare ca fiind abuzivă și contrară principiilor Codului Muncii.

Conform legislației de muncă, orice schimbare a funcției sau atribuțiilor unui angajat trebuie realizată doar printr-un act adițional la contractul individual de muncă, semnat de ambele părți.

Acest document trebuie să includă detalii clare despre noul post, atribuțiile aferente și eventualele modificări ale salariului sau ale condițiilor de muncă. În lipsa unui astfel de acord formal, orice decizie unilaterală a angajatorului este lipsită de temei legal.

Un alt aspect esențial este că mutarea unui angajat pe un post diferit fără consimțământ poate fi considerată o tentativă de concediere mascată, ceea ce conferă angajatului dreptul de a contesta situația în instanță sau în fața Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM).

Experții recomandă salariaților aflați sub presiunea de a semna o demisie să urmeze câteva măsuri pentru a-și proteja drepturile:

Refuză să semnezi demisia sub presiune și comunică în scris că nu accepți această condiție, menționând că modificarea postului trebuie făcută prin act adițional, conform Codului Muncii.

Sesizează ITM dacă simți că angajatorul recurge la presiuni sau practici nelegale; inspectoratul poate sancționa abuzurile legate de presiunea psihologică sau juridică asupra salariatului.

Colectează dovezi scrise (e-mailuri, cereri înregistrate, notificări) care să ateste că ți-au fost impuse condiții ilegale pentru a demisiona.

Consultă un avocat specializat în dreptul muncii pentru a evalua situația și, dacă este cazul, pentru a iniția demersuri legale împotriva angajatorului.

Pe de altă parte, angajatorii trebuie să respecte normele privind restructurarea și concedierea, să furnizeze decizii scrise clare și să țină cont de perioadele de preaviz impuse de lege.

În cazul concedierilor pentru motive ce nu țin de persoana angajatului, legislația prevede, de regulă, un preaviz minim de 20 de zile lucrătoare, iar angajatul beneficiază de protecțiile sociale aferente.