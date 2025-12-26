Oportunitățile de angajare pentru șomerii din Germania au coborât la un minim istoric, potrivit unui avertisment lansat de șefa Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Andrea Nahles. Aceasta a atras atenția că piața muncii germane se află într-o perioadă de stagnare prelungită și are nevoie urgentă de un impuls pentru a-și reveni.

Andrea Nahles a explicat, într-o declarație pentru portalul web.de, că există un indicator care măsoară probabilitatea ca o persoană aflată în șomaj să își găsească din nou un loc de muncă, indicator care în mod obișnuit se situează în jurul valorii de șapte, transmite agenția dpa.

În prezent, acesta a scăzut la 5,7, cel mai mic nivel înregistrat până acum, semnalând dificultăți majore pe piața muncii.

„Avem un indicator care arată cât de probabil este ca şomerii să-şi găsească din nou un loc de muncă. Valoarea este de obicei în jurul de şapte, dar acum este de 5,7. Mai mică decât oricând”, explică Andrea Nahles.

Șefa agenției a avertizat că, în acest moment, nu mai există categorii profesionale complet protejate de riscul pierderii locului de muncă. Totuși, ea a subliniat că persoanele cu studii superioare continuă să aibă șanse mai bune comparativ cu restul angajaților.

În același timp, perspectivele pentru tinerii care intră pe piața muncii sunt considerate extrem de slabe, în condițiile în care numărul celor plasați în programe de formare profesională a ajuns la cel mai redus nivel din ultimii 25 de ani.

Andrea Nahles a criticat și reforma guvernamentală planificată privind indemnizațiile naționale pentru șomeri, care pune accent pe integrarea rapidă în câmpul muncii.

Ea a atras atenția că este esențial ca profilurile individuale ale șomerilor să fie luate în calcul, deoarece, de multe ori, competențele acestora nu se potrivesc cu locurile de muncă disponibile.

Potrivit acesteia, calificările rămân esențiale pentru o integrare durabilă, în caz contrar existând riscul ca persoanele angajate să revină în șomaj după doar câteva luni.

„Calificările sunt în continuare importante. Altfel, oamenii se vor întoarce la centrul de ocupare a forţei de muncă după trei luni”, a adăugat Andrea Nahles.

Conform datelor oficiale ale Destatis și ale Ambasadei României la Berlin, aproximativ 910.000 de români trăiesc și lucrează în prezent în Germania, astfel că vor fi și ei direct influențați de evoluțiile de pe piața germană a muncii.