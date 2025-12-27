Cele mai multe concedieri anunțate pentru începutul lui 2026 vin din industria auto, în special din vestul României. Problemele sunt generate în principal de scăderea cererii pe piața germană, una dintre cele mai importante pentru producătorii și furnizorii auto din România.

Două fabrici din Oradea, care produc componente pentru industria auto germană, au anunțat disponibilizări pentru anul viitor. Una dintre acestea, specializată în producția de volane, va concedia aproximativ 120 de angajați.

Situația este și mai gravă la Ineu, în județul Arad, unde o fabrică se va închide complet, iar aproximativ 1.000 de posturi vor fi desființate. Producția urmează să fie mutată în afara Uniunii Europene.

Aceste decizii vin pe fondul dificultăților majore traversate de industria auto din Germania. Potrivit datelor citate de agenția DPA, producătorii germani au avut în trimestrul al treilea din 2025 cea mai slabă performanță de la criza financiară globală. Deși vânzările marilor constructori s-au menținut relativ stabile, profiturile au scăzut abrupt.

Conform unei analize realizate de firma de consultanță EY, profiturile înainte de dobânzi și taxe ale principalilor producători auto germani au scăzut cu aproape 76% în trimestrul al treilea din 2025. Profiturile cumulate au ajuns la puțin peste 1,7 miliarde de euro, cel mai scăzut nivel din trimestrul al treilea al anului 2009.

Această evoluție a avut efecte directe în lanțul de furnizori, inclusiv în România, unde multe fabrici produc componente exclusiv pentru piața germană. Reducerea comenzilor și mutarea producției în afara UE au accelerat deciziile de restructurare.

Pe lângă sectorul auto, și alte domenii importante au fost afectate de concedieri în ultimul an. În sectorul IT, aproximativ 3.000 de angajați au fost concediați, pe fondul încetinirii investițiilor și al reducerii proiectelor externe. Industria mobilei a pierdut la rândul ei circa 2.000 de locuri de muncă, în contextul închiderii unor fabrici și al scăderii cererii.

Per total, în ultimele 12 luni, aproximativ 19.000 de persoane au rămas fără locuri de muncă în România. Cele mai multe restructurări s-au produs în industrie, în special în fabricarea autovehiculelor și a componentelor auto, dar au fost afectați și angajați din servicii și comerț.

Datele arată că cele mai multe disponibilizări au avut loc în marile centre economice și industriale. Bucureștiul conduce clasamentul, cu 1.625 de persoane concediate. Urmează județele Arad, cu 779 de persoane, Sibiu cu 425, Prahova și Timiș cu câte 414 fiecare, și Brașov, unde 370 de oameni au rămas fără locuri de muncă.

Perspectivele pentru începutul anului 2026 indică o continuare a presiunilor asupra pieței muncii, în special în sectoarele dependente de export și de evoluțiile economice din vestul Europei.