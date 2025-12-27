Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a anunțat, prin intermediul Facebook-ului, că schema de plafonare a prețurilor la gaze va rămâne în vigoare până la 31 martie 2026, ceea ce înseamnă că nu vor exista creșteri de preț de la 1 ianuarie 2026. El a precizat însă că, începând cu 1 aprilie 2026, piața va fi complet liberalizată, iar prețurile vor fi determinate exclusiv de ofertele furnizorilor, fără intervenția statului. Potrivit acestuia, principalele motive ale acestei schimbări ar fi evoluția pieței globale, costurile de import și necesitatea evitării prelungirii schemelor de sprijin care ar putea genera distorsiuni economice.

Piperea a mai spus că primele oferte ale furnizorilor indică scumpiri între 6,5% și 35% pentru consumatorii casnici și a subliniat că aceștia sunt obligați să informeze clienții despre liberalizare, precizând că de la 1 aprilie prețul va fi cel contractual. El a recomandat consumatorilor să verifice ofertele concurente și să schimbe furnizorul, pentru a evita creșteri abrupte. În ceea ce privește industria, Piperea a menționat că prețul gazelor va crește și aici, ceea ce va genera o inflație suplimentară de cel puțin 5 puncte procentuale, estimând o inflație medie de 15% pentru 2026 și de circa 30% la bunuri de larg consum.

Referitor la București, europarlamentarul a afirmat că de la 1 noiembrie 2025 costul gigacaloriei a crescut cu aproximativ 8-18 lei pe lună pentru o locuință medie, din cauza majorării taxei de cogenerare și a TVA-ului pentru termoficare.

Începând cu 1 aprilie 2026, costul subvenționat al gigacaloriei, în prezent 350 de lei, va crește cu 22%, ceea ce ar însemna că o factură medie de 237 de lei va ajunge la 317 lei. Potrivit lui Piperea, costul real al gigacaloriei în București este de peste 1.000 de lei, diferența fiind în prezent subvenționată de Primăria Generală. El a atras atenția că, din cauza situației financiare a primăriei, bucureștenii ar putea ajunge să plătească aproape triplu față de suma actuală.

În privința energiei electrice, Piperea a subliniat că factura este încărcată cu taxe care reprezintă peste 40% din costul total, energia electrică și tariful de transport reprezentând sub 60% din preț. El a explicat că, în 2026, vor fi introduse taxe pe amprenta de carbon, care vor merge la bugetul UE.