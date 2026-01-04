Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj ferm privind necesitatea unei reforme ample a sistemului de pensionare, susținând că România nu mai poate susține diferențele mari dintre domenii și ieșirea timpurie din activitate a unor angajați aflați încă la apogeul profesional.

Șeful Guvernului a arătat că presiunea tot mai mare asupra bugetului de stat, dar și lipsa de echitate între categorii socio-profesionale impun o apropiere a vârstei de pensionare de limita standard de 65 de ani, inclusiv în sectoare precum Justiția sau Ministerul Afacerilor Interne, unde retragerea din activitate are loc mult mai devreme decât în alte profesii.

„Trebuie să creștem vârsta de pensionare în toate domeniile, în așa fel încât cei care se pensionează să se pensioneze cât mai aproape de 65 de ani. Asta e valabil și pentru celelalte sisteme care se pensionează anticipat”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi 24.

Ilie Bolojan a dat ca exemplu personalul din Interne, explicând că un polițist din structurile de investigații ajunge la adevărata maturitate profesională în jurul vârstei de 50 de ani și poate continua să lucreze eficient încă un deceniu. În opinia premierului, practica din România contrastează cu cea din majoritatea statelor europene, unde angajații cu experiență nu sunt scoși din sistem decât dacă există motive medicale serioase.

„ Așa este în toată Europa. Nicăieri nu se pensionează oameni experimentați care nu sunt într-o situație de indisponibilitate fizică de a se face datoria mai repede”, a declarat premierul.

Reforma este justificată, potrivit premierului, de trei elemente esențiale: corectitudinea socială, sustenabilitatea finanțelor publice și calitatea serviciilor oferite cetățenilor. Bolojan a subliniat că pensionările anticipate afectează direct funcționarea instituțiilor și adâncesc dezechilibrele din economie.

În ceea ce privește calendarul, premierul a declarat că modificările trebuie făcute rapid, pentru a stabiliza atât sistemul bugetar, cât și cel de pensii. El a atras atenția asupra unui fenomen îngrijorător: tot mai puțini oameni activi în economia reală, în condițiile în care România se află aproape de coada clasamentului european la acest capitol.

Premierul a concluzionat că apropierea vârstei de pensionare de standardul general, în toate domeniile, este o condiție necesară pentru o economie robustă, servicii publice mai bune și o minimă morală socială, fără de care România nu poate progresa pe termen lung.