Programul de cadastru gratuit este instrumentul prin care statul, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, realizează măsurarea și înscrierea proprietăților în sistemul de cadastru și carte funciară fără costuri pentru cetățeni, utilizând finanțare europeană. ANCPI a publicat lista documentelor obligatorii pe care proprietarii de terenuri sau clădiri trebuie să le pregătească pentru a beneficia de această procedură în 2026, clarificând astfel pașii administrativi necesari.

Potrivit instituției, procesul de înregistrare sistematică presupune efectuarea măsurătorilor cadastrale și înscrierea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Acest demers se aplică atât terenurilor, cât și construcțiilor, indiferent dacă sunt utilizate în scop rezidențial sau agricol, atâta timp cât proprietățile se află în unități administrativ-teritoriale incluse în program.

Pentru a fi înregistrați în cadrul programului, beneficiarii trebuie să pună la dispoziție documentele care atestă dreptul de proprietate și identitatea titularilor. Lista stabilită de ANCPI include actele de proprietate, care trebuie prezentate în copie legalizată, actul de identitate al proprietarului sau proprietarilor și, acolo unde situația o impune, documente de stare civilă care să reflecte schimbări de nume sau alte modificări relevante.

După finalizarea măsurătorilor, autoritățile locale joacă un rol important în informarea proprietarilor. Conform procedurii standard, documentele rezultate sunt afișate la sediul primăriei pentru o perioadă determinată, timp în care cetățenii au posibilitatea să verifice datele și să semnaleze eventuale neconcordanțe apărute în urma măsurătorilor sau a prelucrării informațiilor.

„După măsurători, documentele sunt afișate la primărie timp de 60 de zile, perioadă în care proprietarii trebuie să le verifice și să depună cereri de rectificare în cazul în care consideră că există erori”, a precizat ANCPI.

Înregistrarea gratuită a proprietăților este condiționată de prezentarea completă a documentației cerute, iar lipsa unor acte poate duce la întârzieri în proces. Actele de proprietate reprezintă elementul central al dosarului, fiind necesare pentru dovedirea dreptului legal asupra terenului sau construcției.

Pentru înregistrare, beneficiarii trebuie să prezinte:

actele de proprietate (copie legalizată);

actul de identitate;

actele de stare civilă, unde este cazul.

ANCPI subliniază că procesul este unul transparent și include o etapă de consultare publică la nivel local. Afișarea documentelor la primărie pentru o perioadă de 60 de zile oferă proprietarilor timpul necesar pentru a analiza datele și a solicita corecturi, dacă acestea sunt justificate. Cererile de rectificare pot viza suprafața imobilului, limitele acestuia sau alte informații tehnice și juridice.

Programul de cadastru gratuit a fost însoțit, în ultimii ani, de dezbateri publice și inițiative legislative, inclusiv discuții în Parlament privind dificultățile întâmpinate de proprietari, în special în cazul terenurilor agricole. Autoritățile au indicat că extinderea programului și clarificarea procedurilor urmăresc reducerea acestor probleme și accelerarea înscrierii proprietăților în sistemul oficial.

În paralel, ANCPI a anunțat că programul continuă și în alte localități, inclusiv în peste 200 de comune, unde lucrările sunt finanțate din fonduri europene. Aceste inițiative au ca obiectiv creșterea gradului de acoperire cadastrală și asigurarea unei evidențe unitare a proprietăților la nivel național.

Programul de cadastru gratuit va continua și în 2026 prin derularea Fazei II a proiectului „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”. Proiectul este cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (#PoCIDIF) 2021–2027 și reprezintă o continuare a investițiilor realizate anterior prin Programul Operațional Regional 2014–2020.

Valoarea totală a celei de-a doua faze a proiectului se ridică la 757.573.628,11 lei. Din această sumă, 567.796.123,70 lei provin din fonduri externe nerambursabile alocate de Uniunea Europeană, iar 189.777.504,41 lei reprezintă contribuția asigurată de la bugetul de stat. Finanțarea are ca scop susținerea lucrărilor de măsurare și înregistrare sistematică în zonele vizate.

Obiectivul principal al proiectului este înregistrarea sistematică a aproximativ 5,758 milioane de hectare de teren, cu sau fără construcții, din 660 de unități administrativ-teritoriale rurale. Aceste localități sunt situate în șapte regiuni mai puțin dezvoltate ale României, unde nivelul de acoperire cadastrală este încă redus.

ANCPI explică faptul că prioritizarea acestor comune are la bază criterii sociale și economice. Localitățile vizate sunt expuse riscurilor sociale și joacă un rol important în implementarea proiectelor de infrastructură, iar clarificarea situației juridice a proprietăților este considerată esențială pentru dezvoltarea locală și accesarea fondurilor publice.