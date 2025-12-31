Mulți proprietari din mediul rural se confruntă cu incertitudini atunci când vine vorba despre înregistrarea oficială în cartea funciară a terenurilor și construcțiilor pe care le dețin. Lipsa informațiilor clare privind actele necesare și etapele procedurii îi face pe mulți să amâne demersurile, deși statul derulează, în prezent, un amplu program de înregistrare gratuită a proprietăților.

Răspunsurile la cele mai frecvente întrebări vin prin procesul de înregistrare sistematică, în cadrul căruia imobilele sunt măsurate și înscrise fără costuri în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pe baza documentelor existente.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) derulează Faza a II-a a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027 și continuă investițiile începute prin Programul Operațional Regional 2014–2020. Obiectivul este ambițios: înregistrarea gratuită a proprietăților din 660 de comune, ce însumează peste 5,7 milioane de hectare (vezi aici detalii mai multe).

Pentru a participa la procesul de înregistrare sistematică, proprietarii trebuie să aibă la îndemână câteva documente esențiale. În primul rând, sunt necesare actele care atestă dreptul de proprietate asupra terenului și, după caz, asupra construcțiilor.

Pot fi prezentate diverse tipuri de documente juridice, precum contracte de vânzare-cumpărare, donație, întreținere, schimb sau rentă viageră, titluri de proprietate emise de comisiile județene, certificate de moștenitor, hotărâri judecătorești ori acte de partaj voluntar.

Acestea trebuie depuse în copie legalizată, iar în localitățile unde nu există notar public, legalizarea se face de către secretarul primăriei. De asemenea, sunt necesare copii ale actelor de identitate și, unde este cazul, ale actelor de stare civilă.

Legea permite înscrierea gratuită chiar și a construcțiilor pentru care nu există acte, pe baza constatării situației reale din teren în timpul măsurătorilor.

În situațiile în care nu a fost emis încă titlul de proprietate, dar există un proces-verbal de punere în posesie, dreptul de proprietate este înscris provizoriu, urmând ca intabularea definitivă să se facă ulterior, fără o nouă documentație cadastrală.

Un moment esențial pentru proprietari este etapa de afișare a documentelor tehnice ale cadastrului. După efectuarea măsurătorilor și identificarea proprietarilor sau posesorilor, aceste documente sunt afișate la sediul primăriei sau într-un alt loc stabilit de primar, timp de 60 de zile.

În acest interval, proprietarii trebuie să verifice datele privind suprafața, amplasamentul, limitele și titularii drepturilor. Eventualele neconcordanțe pot fi corectate prin depunerea unei cereri de rectificare.

Prin înregistrarea sistematică, proprietățile sunt înscrise oficial în cartea funciară, ceea ce asigură protecția dreptului de proprietate și siguranța circuitului juridic civil.

În plus, pentru imobilele incluse în acest proces, este asigurată gratuit și dezbaterea succesiunii, costurile certificatelor de moștenitor fiind suportate de ANCPI, în anumite condiții. Astfel, proprietatea capătă securitate juridică, într-un demers transparent și fără costuri pentru cetățeni.