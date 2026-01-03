Concret, proprietarii care dețin solarii pentru legume în curtea casei sau în grădina locuinței ar putea fi exceptați de la obligația obținerii autorizației de construire. Această modificare legislativă le permite să evite amenzi foarte mari sau chiar desființarea construcțiilor, o situație frecvent întâlnită până acum în cazul controalelor.

Inițiatorii proiectului subliniază faptul că regulile aflate în vigoare sunt excesiv de stricte pentru gospodarii care cultivă legume în principal pentru consum propriu. În prezent, amplasarea unui solar este tratată aproape identic cu ridicarea unei construcții obișnuite, ceea ce implică proceduri administrative complexe, costuri ridicate și riscul unor sancțiuni semnificative. Astfel, chiar și un solar simplu, instalat în grădină fără autorizație, poate atrage amenzi de zeci de mii de lei.

Potrivit inițiatorilor, aceste măsuri sunt disproporționate, mai ales în cazul familiilor care cultivă legume pentru uz personal sau pentru vânzare în cantități reduse. Din acest motiv, proiectul legislativ introduce o diferențiere clară între solariile temporare și cele realizate ca structuri permanente.

Astfel, solariile amplasate direct pe sol, fără fundație și fără elemente fixe, nu vor mai necesita autorizație de construire și nu vor fi sancționate. În schimb, solariile realizate pe baze solide, cu fundație sau structură permanentă, vor continua să fie supuse regulilor existente. În aceste situații, proprietarii sunt obligați să solicite autorizație de construire de la primărie și să depună documentația necesară, care include planuri și schițe realizate de specialiști, precum și dovada încadrării terenului ca zonă agricolă.

Pe lângă modificările legislative privind autorizarea, inițiatorii proiectului au anunțat și un sprijin financiar semnificativ pentru sectorul legumicol. Statul pregătește alocarea a aproximativ 350 de milioane de lei pentru producătorii care cultivă legume în sere și solarii, printr-o schemă de ajutor de minimis valabilă în perioada 2025-2027.

În acest context, eliminarea obligației de autorizare pentru solariile din curțile și grădinile gospodăriilor este considerată o măsură de sprijin pentru micii producători. Scopul este reducerea birocrației, evitarea sancțiunilor considerate excesive și susținerea agriculturii locale, într-un cadru legislativ mai adaptat realităților din gospodăriile românești.