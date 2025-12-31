Președintele Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Bociu, a prezentat miercuri un rezumat al activității desfășurate în acest an, incluzând date privind controalele efectuate, sancțiunile aplicate și măsurile de prevenție implementate la nivel național.

„Într-un context dificil, am demonstrat că sistemul național sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor este funcțional, credibil și capabil să răspundă rapid atât riscurilor interne, cât și cerințelor internaționale . În spatele acestor cuvinte stau mii de ore de muncă, acțiuni de control, intervenții în focare, măsuri de prevenție, analize, comunicări publice și soluții aplicate, zi de zi, cu responsabilitate”, a declarat Alexandru Bociu, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Datele centralizate de ANSVSA arată că, pe parcursul anului 2025, inspectorii instituției au desfășurat peste 258.000 de acțiuni de verificare la operatori economici din sectorul alimentar și zootehnic. În urma acestor controale, au fost aplicate mii de sancțiuni pentru nerespectarea normelor sanitar-veterinare.

Bilanțul controalelor ANSVSA în 2025:

Suma totală a amenzilor aplicate: 89.397.962 lei

Număr total de controale: 258.578

Număr de amenzi contravenționale: 9.461

Număr de avertismente: 2.002

Ordonanțe de suspendare sau interzicere a activității: 858 (temporare și definitive)

Totodată, autoritatea a dispus retragerea de la comercializare a 212.328,63 kilograme de produse alimentare – carne, pește, lactate, legume, fructe și produse de panificație – precum și a 706.916 ouă, considerate neconforme.

„Dincolo de enumerare, mesajul nostru rămâne consecvent: regulile există pentru a proteja consumatorul, pentru a sprijini operatorii corecți și pentru a păstra încrederea în produsele de pe piață. ANSVSA va continua să fie fermă acolo unde sunt abateri, dar și parteneră acolo unde există responsabilitate și dorință reală de conformare”, a declarat Alexandru Bociu.

Pe lângă activitatea de control, în 2025 ANSVSA a continuat programele de prevenire, combatere și supraveghere pentru boli majore precum pesta porcină africană, gripa aviară, pesta micilor rumegătoare și variola ovină.

„Monitorizarea permanentă și intervențiile rapide au fost esențiale pentru protejarea fermierilor și a consumatorilor. În fiecare acțiune de control, în fiecare verificare, în fiecare decizie luată în timp real, obiectivul a rămas același: limitarea riscurilor și menținerea încrederii în sistem”, a transmis președintele ANSVSA.

În cursul acestui an, autoritatea a susținut deschiderea și extinderea exporturilor de produse de origine animală către piețe din Albania, Azerbaidjan, Vietnam, Algeria și Emiratele Arabe Unite. De asemenea, România a consolidat cooperarea trilaterală cu Ucraina și Republica Moldova, demers considerat „un pas important în 2025 pentru întărirea siguranței sanitar-veterinare de la frontiera de est a Uniunii Europene”.

Pe zona de modernizare instituțională, ANSVSA a investit aproximativ 20 de milioane de euro într-un amplu proiect de digitalizare, completat de campanii de informare publică, ghiduri practice pentru operatori și o prezență activă pe platformele online, menite să crească transparența și eficiența activității autorității.