Cele mai afectate domenii de lipsa personalului sunt curieratul, cu 26.275 de posturi vacante, manipularea mărfurilor, cu 20.912 posturi, munca necalificată în demolarea clădirilor, lucrări de zidărie, placări cu mozaic, faianță, gresie și parchet, cu 20.484 de locuri de muncă, construcțiile de clădiri, cu 17.799 de posturi, activitatea de lucrător comercial, cu 16.246 de poziții disponibile, precum și transporturile.

În sectorul transporturilor sunt deficitare posturile de șoferi de autoturisme și camionete, cu 12.237 de locuri vacante, conducători auto pentru transport rutier de mărfuri, cu 11.135 de posturi, dar și agenți de securitate, unde lipsesc 10.438 de angajați. Alte domenii afectate sunt cel al ajutoarelor de bucătar, cu 12.077 de locuri vacante, și munca necalificată la spargerea și tăierea materialelor de construcții, cu 10.878 de posturi disponibile.

Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, până la 30 septembrie 2025 au fost eliberate 83.914 avize de angajare sau detașare pentru lucrători străini, iar alte 7.418 solicitări se aflau în curs de soluționare. Prin comparație, în anul 2024 au fost emise 105.977 de astfel de avize. În aceeași perioadă de referință din 2025, au fost eliberate 61.954 de permise de ședere temporară în scop de angajare și 156 de permise de ședere pentru detașare, în timp ce în anul precedent au fost acordate 110.365 de permise de ședere pentru angajare și 339 pentru detașare.

„Măsura vine în contextul în care angajatorii au raportat în mod repetat locuri de muncă vacante pe care nu le-au putut ocupa, iar cererea pentru avize de angajare a cetăţenilor din alte state este semnificativă, precizează instituţia”, arată un comunicat.

Ministerul Afacerilor Externe a comunicat că, până la data de 26 septembrie 2025, au fost eliberate 42.544 de vize pentru angajare în muncă cetățenilor străini care urmau să intre în România. În același interval, au fost respinse 9.851 de cereri de viză de lungă ședere pentru angajare sau detașare, 272 de vize au fost anulate sau revocate, iar 4.648 de cereri se aflau în curs de soluționare.

Datele Inspecției Muncii arată că, în perioada 1 ianuarie – 25 septembrie 2025, au fost încheiate 73.213 contracte individuale de muncă noi cu salariați proveniți din state din afara Uniunii Europene. În anul 2024, numărul total al acestor contracte a fost de 98.966.

Contingentul anual de lucrători străini este stabilit prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, fie la începutul anului, fie ori de câte ori situația de pe piața muncii impune acest lucru.