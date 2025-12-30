Guvernul României a adoptat, în ultima ședință din acest an, o ordonanță de urgență care stabilește un nou mecanism de suportare a indemnizațiilor de concediu medical, prin împărțirea responsabilității financiare între angajatori și bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

„Se stabilește, pentru o perioadă determinată între 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, un mecanism de suportare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate între angajator și bugetul FNUASS, prin diminuarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate cu prima zi. Angajatorul suportă zilele 2 – 6 ale plății indemnizației pentru concediile medicale, iar din FNUASS începând cu ziua a 7-a până la vindecare; în cazul celor care se suportă integral din bugetul FNUASS, nu se plătește prima zi”, prevede ordonanța de urgență adoptată de Guvern.

Potrivit actului normativ, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, însă perioada respectivă va fi considerată stagiu de asigurare, cu menținerea calității de asigurat în sistemul de sănătate.

Ordonanța introduce și un mecanism amplu de control al concediilor medicale, aplicabil pe mai multe niveluri instituționale, potrivit comunicatului transmis de Executiv.

Mecanismul prevede:

-controale la nivelul caselor de asigurări de sănătate, privind legalitatea și temeinicia acordării concediilor medicale, fie din inițiativă proprie, fie la solicitarea angajatorilor;

-verificarea documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatelor, a duratei concediilor, a –corectitudinii completării certificatelor și a concordanței cu diagnosticul și recomandările medicale;

-sesizări și verificări la nivelul cabinetelor de expertizare a capacității de muncă;

-sesizări și verificări la nivelul Comisiei de disciplină a Colegiul Medicilor din România, al consiliilor județene ale medicilor și al municipiului București, care pot aplica sancțiunile prevăzute de lege.

„În cazul în care în urma verificărilor se constată că certificatul de concediul medical a fost eliberat fără respectarea prevederilor legale, asiguratul nu beneficiază de indemnizația aferentă concediului medical”, precizează sursa citată.

Actul normativ adoptat de Guvern aduce modificări și în ceea ce privește organizarea activității ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul spitalelor.

Astfel, programul de activitate declarat la casa de asigurări de sănătate va fi cel al cabinetului, nu al medicului, măsură care urmărește o flexibilizare a activității și o mai bună utilizare a resurselor medicale.

De asemenea, este reglementată posibilitatea ca medicii din ambulatoriu să încheie două contracte de furnizare de servicii medicale, în cadrul unei norme și jumătate, pentru a asigura atât funcționarea ambulatoriilor integrate, cât și un acces mai larg al pacienților la servicii medicale.

Ordonanța stabilește și distribuția fondurilor pentru asistența medicală primară în anul 2026. Potrivit prevederilor:

-25% din fond va fi alocat pentru plata per capita;

-75% va fi alocat pentru plata pe serviciu medical.

Distribuția se va face cu încadrarea în bugetul alocat asistenței medicale primare pentru anul 2026, care va rămâne la nivelul aprobat pentru anul 2025, conform Legii bugetului de stat și prevederilor Legii nr. 163/2025.