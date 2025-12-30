Executivul a aprobat, în ședința de marți, o Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative, document care aduce schimbări legislative în mai multe domenii ale asistenței sociale.

Una dintre principalele noutăți este introducerea unui nou tip de serviciu social, destinat integrării persoanelor adulte cu dizabilități în comunitate și sprijinirii tranziției acestora către o viață independentă.

Potrivit Guvernului, noul serviciu social vizează oferirea unui cadru care să permită beneficiarilor exercitarea dreptului de alegere și control asupra propriei vieți.

”Este vorba despre serviciul social de locuire asistată în comunitate pentru viaţă independentă, care cuprinde locuinţa protejată şi centrul pentru viaţă independentă şi alte servicii de sprijin pentru integrarea în comunitate, care se supun reglementării privind standardele de calitate şi standardele de cost”, precizează Guvernul.

Actul normativ definește serviciul de locuire asistată ca fiind un serviciu social acordat persoanelor adulte cu dizabilități în comunitate, prin care acestora li se asigură mijloacele necesare pentru a-și exercita dreptul de alegere și control cu privire la propria viață.

Ordonanța stabilește că autoritățile administrației publice locale vor putea contracta exclusiv servicii sociale licențiate, furnizate de entități private acreditate, în condițiile legii.

În același timp, este clarificată gama de servicii sociale de care poate beneficia o persoană cu dizabilități.

”Persoana cu handicap poate beneficia de următoarele servicii sociale: asistent personal, asistent personal profesionist, servicii de îngrijire la domiciliu, echipă mobilă, servicii de asistenţă şi suport, servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, locuire asistată în comunitate pentru viaţă independentă, centre de zi şi/sau centre rezidenţiale. Tipurile de centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap sunt: centre pentru viaţă independentă; centre de abilitare şi reabilitare; centre de îngrijire şi asistenţă; centre respiro/centre de criză”, menţionează comunicatul Executivului.

Actul normativ prevede că noul serviciu de locuire asistată va funcționa pe baza unor standarde minime de calitate, care urmează să fie aprobate prin ordin de ministru.

”Este un serviciu social de suport care funcţionează conform standardelor minime de calitate aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale şi este asigurat de furnizorii de servicii publici şi privaţi acreditaţi aşa după cum sunt aceştia definiţi la art.37 alin.(2) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011 cu modificările şi completările ulterioare. În 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale va emite ordinul privind aprobarea standardelor minim de calitate ale serviciului de locuire asistată în comunitate pentru viaţă independentă, iar în termen de 30 de zile de la aprobarea ordinului cu privire la standardele minime de calitate ale serviciului, se aprobă prin hotărâre a Guvernului standardul de cost minim al serviciului social de locuire asistată în comunitate pentru viaţă independentă”, se mai arată în comunicat.

Ordonanța instituie și o serie de excepții tranzitorii. Persoanele cu dizabilități care părăsesc până la 30 iunie 2026 centrele rezidențiale și beneficiază de serviciul de locuire asistată în comunitate vor putea primi, timp de 24 de luni, standardul de cost aferent centrului rezidențial din care provin, indiferent de tipul furnizorului de servicii sociale.

Aceeași prevedere se aplică și persoanelor care părăsesc centrele rezidențiale și se mută în comunitate fără a accesa serviciul de locuire asistată, precum și beneficiarilor care, după ieșirea din centrele pentru persoane cu dizabilități, accesează servicii sociale destinate persoanelor vârstnice. În aceste cazuri, sprijinul financiar se acordă pentru o perioadă de șase luni de la încetarea măsurii de protecție.

Guvernul precizează că noile reglementări se înscriu în obiectivele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care vizează reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități și reducerea numărului de persoane instituționalizate.