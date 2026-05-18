Parchetul European (EPPO), prin biroul său din București, desfășoară o anchetă de amploare privind presupuse fraude cu fonduri europene destinate fermelor mici și tinerilor fermieri. Dosarul vizează sute de proiecte finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), iar anchetatorii suspectează existența unei rețele care ar fi folosit documente false pentru obținerea ilegală a banilor europeni.

Investigația a dus deja la percheziții, arestări și punerea sub acuzare a mai multor persoane, în timp ce prejudiciul estimat depășește 3,5 milioane de euro.

Potrivit informațiilor transmise de EPPO, săptămâna trecută procurorii europeni au efectuat mai multe percheziții în județul Dâmbovița, în cadrul unei anchete care vizează fraude în domeniul achizițiilor publice și al subvențiilor europene.

Ancheta se concentrează asupra unor proiecte depuse pentru obținerea finanțărilor europene nerambursabile destinate sprijinirii instalării tinerilor fermieri și dezvoltării fermelor de mici dimensiuni.

În centrul dosarului se află un consultant autorizat, suspectat că ar fi coordonat depunerea unui număr foarte mare de proiecte folosind documente false sau informații inexacte.

Conform procurorilor europeni, consultantul ar fi folosit documente falsificate în cadrul a 237 de proiecte depuse la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Dosarele de finanțare ar fi fost depuse în numele a 237 de entități diferite, printre care:

întreprinderi individuale;

persoane fizice autorizate (PFA);

afaceri familiale;

societăți comerciale.

Anchetatorii susțin că documentele respective ar fi fost utilizate pentru a demonstra în mod artificial îndeplinirea condițiilor de eligibilitate impuse pentru accesarea fondurilor europene.

Scopul ar fi fost obținerea frauduloasă a finanțărilor nerambursabile acordate prin programele europene pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Potrivit datelor prezentate de EPPO, valoarea totală a finanțărilor solicitate prin proiectele investigate se ridică la aproximativ 5,7 milioane de euro, echivalentul a aproape 27,7 milioane de lei.

Din această sumă, prejudiciul estimat produs bugetului Uniunii Europene este calculat la aproximativ 3,5 milioane de euro, adică aproape 16,8 milioane de lei.

Ancheta urmărește să stabilească exact cum au fost întocmite și aprobate proiectele, cine a beneficiat efectiv de bani și dacă au existat complicități în procesul de evaluare și verificare.

Principalul suspect din dosar a fost reținut pe 13 mai, iar o zi mai târziu Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a acestuia, la solicitarea procurorilor europeni.

În același dosar, alte trei persoane au fost puse oficial sub acuzare și plasate sub control judiciar.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili întreaga dimensiune a presupusei rețele și rolul fiecărei persoane implicate.

EPPO anunță că alte 22 de persoane sunt investigate în acest caz după ce ar fi acceptat să permită folosirea identității și a firmelor lor pentru depunerea proiectelor suspecte.

Potrivit procurorilor, aceste persoane ar fi primit comisioane cuprinse între 10% și 15% din valoarea totală a proiectelor pentru care au fost depuse cereri de finanțare.

Anchetatorii verifică dacă beneficiarii nominali ai proiectelor aveau activități agricole reale sau dacă firmele și entitățile respective au fost folosite exclusiv pentru accesarea frauduloasă a fondurilor europene.

Programele finanțate prin FEADR au ca obiectiv susținerea agriculturii și dezvoltării mediului rural, inclusiv prin sprijinirea tinerilor fermieri aflați la început de drum și a fermelor mici care au nevoie de investiții pentru modernizare.

Autoritățile europene au intensificat în ultimii ani controalele privind utilizarea banilor europeni, în special în domeniul agriculturii, unde au existat numeroase suspiciuni de fraude și proiecte fictive în mai multe state membre.

EPPO are competența de a investiga fraudele care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, inclusiv cazurile de corupție, spălare de bani sau deturnare de fonduri europene.

Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele implicate în acest dosar riscă pedepse cu închisoarea de până la 10 ani.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii europeni continuă verificările pentru a stabili dacă numărul proiectelor suspecte și valoarea prejudiciului sunt mai mari decât cele identificate până în prezent.