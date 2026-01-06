Astăzi, vremea este predominant închisă la nivel național, cu apariții trecătoare ale soarelui doar în sud-est. În Banat, Crișana și Maramureș sunt așteptate precipitații sub toate formele, în timp ce în celelalte regiuni vor domina ploile.

Cantitățile de apă pot ajunge la 10–20 de litri pe metru pătrat, iar condițiile de polei se mențin, mai ales dimineața și noaptea. Vântul se intensifică în sud-est și pe crestele montane, fără a atinge însă viteze extreme. Temperaturile cresc față de ziua precedentă, în special în Dobrogea și sud-estul Munteniei, unde se pot atinge 16–17 grade.

În București, vremea se încălzește ușor, cu o maximă de aproximativ 8 grade. Cerul rămâne acoperit, apar ploi slabe sau burniță, iar ceața este posibilă în prima parte a zilei și pe timpul nopții. Mâine, temperaturile scad ușor, maxima fiind în jur de 6 grade. Vor mai fi ploi slabe, iar în cursul nopții pot apărea episoade de lapoviță.

Joi, răcirea continuă, cu temperaturi de 3–4 grade, vânt mai intens și precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie, dar și lapoviță sau ninsoare. Vineri, norii se risipesc treptat, ziua devine mai însorită, iar maximele se vor situa în jurul a 5 grade.

În zona montană, vremea este închisă și instabilă. Astăzi se înregistrează multe precipitații, iar ninsorile apar la altitudini de peste 1.700 de metri. La cote mai joase predomină lapovița și ploaia, ceea ce menține riscul de polei.

Mâine, temperaturile scad, iar precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ninsoare, însoțite de vânt intens la altitudini mari. Joi se va face și mai frig, iar în noaptea de joi spre vineri este așteptat ger în toate masivele montane. Ninsorile vor continua, iar în zonele înalte pot apărea episoade de viscol.

Vineri, vremea rămâne rece, cu perioade însorite, dar vântul va sufla tare pe creste, iar ninsorile vor reveni în noaptea următoare.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că, la altitudini de peste 1.800 de metri, în masivele Făgăraș, Bucegi și Țarcu-Godeanu, riscul de avalanșe este mare, fiind evaluat la nivelul 4 din 5. Avertizarea este valabilă până miercuri seara.

În aceste zone există un strat consistent de zăpadă proaspătă, depus peste un strat vechi, insuficient stabilizat, iar aderența dintre straturi este scăzută. În profunzime se întâlnesc cristale de tip cupă, care favorizează alunecarea zăpezii pe pantele înclinate. Riscul este prezent atât pentru declanșări spontane, cât și la suprasarcini.

„În profunzime se întâlneşte un strat de cristale tip cupă, cu care straturile de zăpadă de deasupra au aderenţă scăzută şi peste care pot aluneca cu uşurinţă (…) Pe pantele înclinate, va exista riscul declanşării unor avalanşe de dimensiuni medii şi mari, care să angreneze zăpada recentă sau plăcile de vânt formate în zona crestelor, atât spontan, cât mai ales la suprasarcini – risc mare(4)”, a transmis ANM.

La altitudini mai mici și în celelalte masive, riscul de avalanșe este însemnat, pe fondul stratului de zăpadă acumulat în ultimele zile.