Șoferii care parchează în fața unei porți sau a unui garaj riscă sancțiuni serioase în 2026. Codul Rutier stabilește clar că oprirea sau staționarea care împiedică accesul către o proprietate este interzisă.

Pe lângă amendă, conducătorii auto pot primi puncte de penalizare și pot rămâne fără mașină dacă aceasta este ridicată.

Potrivit Codului Rutier din România, este interzisă oprirea sau staționarea voluntară în dreptul căilor de acces către proprietăți alăturate drumurilor publice. Regula se aplică în cazul porților, garajelor sau intrărilor auto.

Interdicția este valabilă indiferent dacă proprietarul este prezent sau nu. De asemenea, nu contează dacă staționarea durează câteva minute sau mai mult timp.

Blocarea unei porți este încadrată drept staționare neregulamentară. Sancțiunea este, de regulă, de 4 sau 5 puncte-amendă.

În funcție de valoarea punctului-amendă din 2026, suma poate depăși 800–1.000 de lei. În plus, șoferul poate primi 2 sau 3 puncte de penalizare.

Autoritățile locale pot decide ridicarea mașinii în anumite situații. Măsura poate fi aplicată dacă autoturismul blochează accesul într-o curte sau într-un garaj.

De asemenea, ridicarea poate fi dispusă dacă este împiedicată intervenția autospecialelor sau dacă este creat un pericol pentru siguranța circulației.

Pe lângă amendă, proprietarul vehiculului trebuie să suporte costurile de ridicare, transport și depozitare. Acestea pot ajunge la câteva sute de lei, în funcție de tarifele stabilite de primăria locală.

Persoana afectată poate solicita intervenția Poliției Locale sau a Poliției Rutiere. Legea interzice blocarea căilor de acces chiar dacă poarta este închisă sau accesul pare neutilizat.

Legea nu permite rezolvarea situației pe cont propriu prin măsuri de retaliere. Blocarea la rândul tău a mașinii sau provocarea de distrugeri poate atrage răspundere contravențională sau penală.

Zgârierea autoturismului, lovirea oglinzilor sau alte acte de distrugere pot duce la sancțiuni, chiar dacă situația a pornit de la o încălcare a regulilor de circulație.

Nu este recomandată nici ocuparea domeniului public cu obiecte pentru a păstra locul liber în fața porții. Zona din fața proprietății este, de regulă, spațiu public.

Amplarea de bidoane, scaune sau alte obiecte pentru a bloca parcarea poate duce, la rândul său, la amendă.