„Care este vârsta optimă pentru a începe să primesc prestații de pensie în SUA?” Răspunsul la această întrebare este următorul: În SUA nu există o „vârstă optimă” pentru toată lumea. În cele din urmă, alegerea vă aparține. Cel mai important lucru este să luați o decizie în cunoștință de cauză. Bazați-vă decizia pe circumstanțele personale și familiale.

„Ar fi mai bine să începeți să primesc beneficii mai devreme cu o sumă lunară mai mică pentru mai mulți ani sau să aștept să primesc o sumă lunară mai mare pentru o perioadă mai scurtă de timp?” Răspunsul la această întrebare depinde de mai mulți factori, cum ar fi nevoile dumneavoastră actuale de lichidități, starea dumneavoastră actuală de sănătate și longevitatea familiei.

Luați în considerare dacă intenționați să lucrați la pensie și dacă aveți alte surse de venit la pensie. Trebuie să estimați nevoile și obligațiile financiare viitoare și să calculați prestația viitoare de securitate socială, potrivit www.socialsecurity.gov.

Vârsta de pensionare completă în SUA variază în funcție de anul în care v-ați născut. Pensia de bază din asigurările sociale — suma pe care o veți primi la vârsta de pensionare completă — se calculează pe baza veniturilor obținute pe parcursul vieții. Cu toate acestea, suma reală la care aveți dreptul în fiecare lună depinde de momentul în care începeți să primiți prestațiile.

Puteți începe să primiți prestația de pensionare în orice moment între vârsta de 62 de ani și 70 de ani. Cu cât amânați mai mult data de începere, cu atât prestația dvs. va fi mai mare. Această ajustare este de obicei permanentă. Ea stabilește baza pentru prestațiile pe care le veți primi pentru tot restul vieții. Veți beneficia de ajustări anuale ale costului vieții și, în funcție de istoricul dvs. profesional, puteți primi prestații mai mari dacă continuați să lucrați.

Să presupunem că împliniți 62 de ani în 2026. Vârsta de pensionare completă este 67 de ani, iar prestația lunară care începe la vârsta de pensionare completă este de 2.000 de dolari. Dacă începeți să primiți prestații la vârsta de 62 de ani, vă vom reduce prestația lunară cu 30%, până la 1.400 de dolari, pentru a ține cont de perioada mai lungă în care primiți prestații. Această reducere este de obicei permanentă.

Dacă alegeți să amânați primirea prestațiilor până la vârsta de 70 de ani, prestația lunară va crește la 2.480 de dolari. Această creștere este rezultatul creditelor de pensionare amânată pe care le câștigați pentru decizia dvs. de a amâna primirea prestațiilor după vârsta de pensionare completă.

Prestația la vârsta de 70 de ani în acest exemplu este cu aproximativ 77% mai mare decât prestația pe care ați primi-o în fiecare lună dacă ați începe să primiți prestații la vârsta de 62 de ani — o diferență de 1.080 de dolari în fiecare lună.

Când atingeți vârsta de pensionare în SUA, puteți lucra și câștiga cât doriți și totuși să primiți integral prestația de securitate socială.

Atenție! Dacă nu ați atins vârsta standard de pensionare și dacă veniturile dvs. depășesc anumite sume în dolari, o parte din prestațiile dvs. din perioada de 1 an vor fi reținute. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să încercați să vă limitați veniturile.

Dacă vi se rețin o parte din prestații deoarece continuați să lucrați, veți primi o prestație lunară mai mare când veți atinge vârsta standard de pensionare. Așadar, dacă lucrați și câștigați mai mult decât suma scutită, aceasta nu va reduce, în medie, valoarea totală a prestațiilor pe viață din asigurarea socială — ba chiar ar putea crește această valoare.

Mai exact, când veți atinge vârsta standard de pensionare, vi se va recalcula prestația dvs. pentru a vi se acorda credit pentru lunile în care nu ați primit prestație din cauza veniturilor dvs. În plus, atâta timp cât continuați să lucrați și să primiți prestații, va fi verificat anual dosarul dvs. pentru a vedea dacă veniturile suplimentare vor crește prestația dvs. lunară.