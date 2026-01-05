Consultantul economic Adrian Negrescu avertizează că anul 2026 va fi unul decisiv pentru România din punct de vedere fiscal și bugetar, într-un context marcat de presiunea reducerii deficitului și de lipsa unor reforme structurale reale.

Într-o postare publicată pe Facebook și într-o intervenție televizată la Antena 3, Negrescu a explicat că statul român se află într-un moment în care nu mai poate amâna deciziile dificile legate de cheltuielile publice.

Potrivit acestuia, măsurile adoptate până acum au fost mai degrabă unele de austeritate, axate pe creșteri de taxe și înghețări de venituri, și nu reforme autentice care să reașeze finanțele publice pe o traiectorie sustenabilă.

Consultantul a arătat că aceste măsuri reprezintă, în esență, nota de plată după perioada de cheltuieli excesive din anii electorali recenți.

Adrian Negrescu a subliniat că, deși deficitul bugetar arată mai bine după primele 11 luni ale anului, iar România a reușit să atragă mai multe fonduri europene, problema majoră rămâne modul în care sunt cheltuiți banii publici.

El a apreciat unele măsuri luate de Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, menite să reducă evaziunea fiscală, precum obligativitatea conturilor bancare pentru firme, limitarea insolvențelor sau monitorizarea mai strictă a circulației banilor în economie. Cu toate acestea, a insistat că astfel de măsuri nu pot substitui reformele structurale necesare pentru controlul cheltuielilor.

Consultantul a atras atenția că statul continuă să finanțeze proiecte costisitoare, în timp ce resursele pentru cheltuieli sociale esențiale sunt limitate.

Ca exemplu, a indicat Compania Națională de Investiții, care promovează construirea unor stadioane de sute de milioane de euro, bani proveniți, indirect, din fonduri destinate pensiilor și alocațiilor.

„2026 este anul cartitei pentru Romania. Asa cum spuneam si mai devreme, intr-un material pe care il puteti citi mai jos, este anul in care suntem fortati, din perspectiva scaderii deficitului, sa luam decizii de restructurare. Am spus in aceasta seara la A3 CNN ca pana acum am asistat doar la masuri de austeritate, la cresteri de taxe, la nota de plata dupa huzurul electoral din ultimii ani. Cu exceptia unor masuri salutare luate de min. Nazare, la Finante, menite in principal sa reduca evaziunea fiscala ( obligatia ca toate firmele sa aiba cont, limitarea insolventelor, monitorizarea circulatiei banilor in economie etc,), inca n-am asistat la nicio reforma structurala menita sa repuna cheltuielile publice pe o traiectorie predictibila. Da, deficitul bugetar dupa primele 11 luni arata mai bine, am atras mai multe fonduri europene insa modul in care sunt cheltuiti banii publici reprezinta in continuare o provocare majora. Am dat drept exemplu CNI care se lauda, in aceste zile, cu noile stadioane, de sute de milioane de euro din banii de pensii si alocatii, ce vor fi construite in 2026. Sper ca legea bugetului sa functioneze precum o menghina financiara prin care guvernul sa reduca, cu adevarat, cheltuielile nesabuite”, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

În intervenția sa televizată, Adrian Negrescu a explicat că marea provocare a anului 2026 este reducerea deficitului bugetar de la aproximativ 8,4% la 6,2–6,3%. Această ajustare ar presupune identificarea unor economii de circa 50 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 10 miliarde de euro.

El a arătat că economiile realizate prin înghețarea alocațiilor, de exemplu, sunt relativ mici raportat la amploarea problemei, chiar dacă alocațiile costă anual în jur de 14,5 miliarde de lei.

În opinia sa, statul nu a făcut până acum decât să încetinească ritmul de creștere a cheltuielilor publice, fără să taie efectiv din ele. Pentru a vorbi cu adevărat despre reforme, a explicat Negrescu, este nevoie de reduceri serioase ale cheltuielilor structurale, astfel încât statul să nu mai consume aproape 90% din veniturile fiscale pe salarii bugetare și cheltuieli sociale.

El și-a exprimat speranța că legea bugetului va deveni un instrument strict, capabil să forțeze guvernul să limiteze cheltuielile nesăbuite și să impună disciplina financiară necesară.