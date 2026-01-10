Producătorii și importatorii de băuturi ar putea fi obligați să folosească sticlă și metal reciclate în ambalaje, la fel cum se întâmplă deja cu plasticul. Concret, ambalajele din metal și sticlă cu până la 3 litri trebuie să conțină cel puțin 25% material reciclat. Din 2030, procentul ar crește la 30%. Cei care depășesc aceste limite vor fi recompensați:

Peste 25% material reciclat – 500 lei pe tonă

Peste 30% – 1.000 lei pe tonă

Peste 50% – 1.500 lei pe tonă

Cei care nu respectă regulile vor plăti o amendă: 4 lei pe kilogram pentru materialul reciclat pe care ar fi trebuit să îl folosească și nu l-au folosit.

Propunerea a fost depusă la Senat. Pentru a deveni lege, inițiativa legislativă trebuie să primească votul Parlamentului, potrivit Pro TV.

Inițiatorii legii spun că vor să încurajeze reciclarea în România, deoarece acum o mare parte din materialele colectate prin sistemul de garanție-returnare sunt exportate.

Deputatul PNL Mircea Fechet a explicat că, la fel cum România are o industrie solidă pentru reciclarea PET-urilor, se dorește ca și sticla și aluminiul să fie reciclate în țară. El a precizat că scopul este ca un ambalaj de sticlă reciclat să poată deveni un nou ambalaj de sticlă, respectând principiul circularității.

„La fel cum avem o industrie solidă a reciclării PET-ului în România, ne dorim la fel de mult ca și sticla și aluminiul să fie reciclat în România și nu doar să fie reciclat, ci să respecte principiul circularității. Dintr-un ambalaj de sticlă, dacă trebuie să reciclăm acel ambalaj, să avem un nou ambalaj din sticlă”, a punctat Fechet, conform sursei citate anterior.

Reprezentanții Asociației Naționale pentru Băuturi Răcoritoare au semnalat că lipsește un studiu de impact, că există deja reguli europene pentru gestionarea deșeurilor din ambalaje și că proiectul nu este adaptat la infrastructura și capacitățile reale din România.

Președintele Coaliției pentru Economia Circulară, Constantin Damov, a spus, la rândul său, că prețurile ar putea crește puțin, deoarece materialul reciclat costă mai mult decât materialul nou, dar că ideea este bună și trebuie stabilit modul corect de implementare.