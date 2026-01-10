Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a reamintit bucureștenilor că brazii de Crăciun trebuie lăsați doar în locurile special amenajate pentru colectarea deșeurilor. El a atras atenția că cei care îi lasă pe domeniul public riscă amenzi.

Negoiţă a explicat că, după sărbători, bradul trebuie dus la punctele de colectare, nu lăsat oriunde. Colegii lui colectează brazii pentru a-i toca și a-i folosi ca material de încălzire, fiindcă există un contract cu o firmă care îi duce la valorificare energetică. El a spus că e important să păstrăm curățenia și ordinea în oraș.

Primarul a menționat că în perioada sărbătorilor se taie foarte mulți brazi și că este bine să fie cât mai puțini, dar dacă tradiția continuă, trebuie respectate regulile. Alte primării de sector au anunțat și ele recent programul pentru ridicarea brazilor.

„Pentru că ne place să avem ordine şi curăţenie în oraş, bradul pe care îl scoatem din casă, pentru că au trecut sărbătorile, trebuie să fie dus undeva în zona punctelor de colectare a deşeurilor. Deci nu trebuie lăsat oriunde, pentru că riscăm amenzi. Iar colegii noştri îi colectează, pentru că ei trebuie tocaţi şi folosiţi ca material de încălzire. Avem un contract cu o societate care vine să îi ia, pentru că sunt duşi la valorificare energetică. Este foarte importat să păstrăm curăţenia în oraş, pentru că ne place să fie ordine. Ia uitaţi aici, câte păduri noi distrugem în fiecare an cu acest obicei de Crăciun. Haideţi să nu îl comentez prea tare. S-a dus, sunt tăiaţi, sunt morţi. Cu cât mai puţini, cu atât mai bine! Dar dacă tot avem această tradiţie şi dacă tot au ajuns copacii aceştia aşa, este foarte important să respectăm nişte reguli”, a zis Negoiţă într-o filmare postată pe contul său de Facebook.

Sector 1: Primăria a anunțat că brazii de Crăciun vor fi ridicați gratuit în weekend-ul 10-11 ianuarie, atât de la blocuri, cât și de la case. La blocuri, brazii trebuie lăsați lângă ghenele de gunoi și vor fi ridicați sâmbătă și duminică. La case, ridicarea se face doar dacă te programezi înainte, în același weekend. Programările se fac la 021.9460 sau prin e-mail: secretariatsalubritate@romprest.eu. Primăria atrage atenția că lăsarea brazilor pe trotuar, în spații verzi sau alte locuri neamenajate este interzisă și se poate da amendă între 2.000 și 5.000 lei.

Sector 2: Până la sfârșitul lunii ianuarie, brazii sunt colectați gratuit de luni până vineri. Locatarii trebuie să scoată bradul în fața casei și să trimită un e-mail la contact@supercom.ro; bradul va fi ridicat a doua zi. Există și centre de colectare non-stop: Obor (str. Heliade Rădulescu 33) și Baicului (str. Baicului 69). Brazii vor fi tocați, iar rumegușul transformat în îngrășământ natural.

Sector 3: Brazii se pot lăsa lângă ghenele de gunoi sau la pubelele de pe stradă, aproape de blocuri. Echipele de salubritate îi ridică zilnic, gratuit, pe toată perioada după sărbători. Pentru informații, se poate suna la 0720.777.511 – 0720.777.515.

Sector 5: Între 2 și 15 ianuarie, primăria colectează gratuit brazii. La case, se ridică din fața porții, iar la blocuri, din spatele clădirii. Serviciul funcționează permanent, cu mai multe treceri prin fiecare zonă. Bradul trebuie curățat de decorațiuni. Toți brazii colectați merg la un operator autorizat care îi transformă în materiale utile.

Sector 6: Brazii sunt ridicați de pe străzi, din jurul ghenelor și de la cele 12 centre de colectare separată. Platformele de salubrizare circulă prin sector și îi preiau. Apoi ajung la ADPDU Sector 6, sunt tăiați dacă e nevoie și transportați la Eco Sud pentru reciclare.