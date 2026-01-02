Primăria Sectorului 5 a anunțat demararea unei campanii de colectare gratuită a brazilor de Crăciun, destinată tuturor locuitorilor din sector. Acțiunea se desfășoară fără întrerupere, cu intervenții repetate în fiecare zonă, și va continua până la data de 15 ianuarie.

Conform autorităților locale, în cazul locuințelor individuale, brazii vor fi ridicați direct din fața porților, iar pentru imobilele cu asociații de proprietari, colectarea se va face din zonele special destinate, aflate în spatele blocurilor.

Primăria Sectorului 5 face apel la spiritul civic al cetățenilor și le solicită acestora să nu abandoneze brazii pe domeniul public. De asemenea, este obligatoriu ca pomii să fie eliberați de toate ornamentele și instalațiile decorative, pentru a putea fi preluați în condiții corespunzătoare.

Brazii colectați vor ajunge la un operator autorizat pentru gestionarea deșeurilor biodegradabile, urmând ca materialul lemnos să fie reutilizat, într-o manieră responsabilă și conform practicilor consacrate de protecție a mediului.

Pentru cei care locuiesc la curte, bradul poate fi reutilizat cu folos. Ramurile mărunțite sunt potrivite pentru mulcirea solului, protejând plantele de frig și păstrând umiditatea. Crengile mai mari pot fi așezate peste straturi de flori sau arbuști sensibili, creând un strat natural de protecție în lunile reci. Acele pot ajunge și în compost, cu măsură, pentru a nu modifica excesiv compoziția solului.

În cazul brazilor cumpărați cu rădăcină, soluția firească este replantarea. Aceasta trebuie făcută cu răbdare: pomul are nevoie de o perioadă de acomodare la temperaturi scăzute, într-un spațiu ferit de ger. Plantarea propriu-zisă se face atunci când solul permite, cu udare corespunzătoare, pentru a-i crește șansele de prindere.

Trunchiul bradului poate fi tăiat și uscat pentru a fi folosit ca lemn de foc, cu atenția cuvenită, deoarece rășinoasele ard rapid. Acele care își păstrează aroma pot fi utilizate în săculeți textili, buni pentru împrospătarea dulapurilor sau a spațiilor închise.