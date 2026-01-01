Conform rânduielilor bisericești pentru anul 2026, cununiile religioase nu se oficiază în următoarele intervale clare:

Săptămâna lăsatului sec de carne: 15 februarie – 21 februarie 2026

Postul Sfintelor Paști (Postul Mare): 22 februarie – 12 aprilie 2026

Săptămâna Luminată: 13 aprilie – 19 aprilie 2026

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: 8 iunie – 28 iunie 2026

Postul Adormirii Maicii Domnului: 1 august – 15 august 2026

Postul Nașterii Domnului: 14 noiembrie – 24 decembrie 2026

Perioada de la Crăciun până la Bobotează: 25 decembrie 2026 – 6 ianuarie 2027

În plus față de aceste intervale, nu se fac nunți în toate zilele de post de peste an, inclusiv miercurea și vinerea, cu excepțiile specificate de Biserică. De asemenea, în zilele Praznicelor Împărătești și în ajunul acestora (sărbători importante din calendar), cununiile religioase sunt, de regulă, evitate.

Exemple de astfel de zile de post punctuale în 2026 includ 5 ianuarie (Ajunul Bobotezei), 29 august și 14 septembrie.

Important de reținut este că pot exista particularități locale în cadrul parohiilor sau eparhiilor, astfel că viitorii miri sunt sfătuiți să confirme data cu preotul sau parohia înainte de a rezerva locația și de a semna contractele aferente nunții.

Dacă se pleacă strict de la intervalele în care nu se oficiază cununii religioase, cele mai „curate” perioade pentru programarea nunților în 2026 sunt:

Fereastra 1: 20 aprilie – 7 iunie 2026, după încheierea Săptămânii Luminate și înainte de începutul Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel (cu atenție la zilele de post din săptămână și la sărbătorile din acest interval).

Fereastra 2: 29 iunie – 31 iulie 2026, perioada de vară dintre Postul Sfinților Apostoli și începutul Postului Adormirii Maicii Domnului (din nou, este recomandat să se verifice miercurile și vinerile care pot fi zile de post).

Fereastra 3: 16 august – 13 noiembrie

Pentru viitorii miri, este recomandat să rezerve din timp datele cele mai căutate, în special weekendurile din septembrie și octombrie, care sunt adesea preferate pentru nunți. De asemenea, este util să se verifice calendarul legal al zilelor libere pentru confortul invitaților – de exemplu, în 2026 există zile libere precum 1 mai (vineri) sau 1 iunie (luni), care pot facilita planificarea logistică.

Pe lângă restricțiile legate de posturi și sărbători religioase, viitorii miri trebuie să țină cont și de programul preoților și disponibilitatea bisericilor, mai ales în weekendurile aglomerate sau în perioadele cu sărbători locale.

Rezervarea din timp a datei și comunicarea cu parohia sunt esențiale pentru a evita conflictele de program și pentru a asigura că toate ritualurile vor putea fi respectate corespunzător.