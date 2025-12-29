Este doliu în rândul liberalilor, după ce fostul deputat de Dâmbovița, Iulian Vladu, a murit duminică, 28 decembrie. A decedat după o boală grea, care l-a chinuit mult timp.

Familia și organizația județeană a PNL Dâmbovița au confirmat informația. S-a precizat că trupul său a fost depus la restaurantul RODIV, unde cei care l-au cunoscut pot veni să îi aducă un ultim omagiu. Înmormântarea va avea loc marți, la ora 12.00, la Biserica Boanga.

Reprezentanții PNL Dâmbovița au spus despre el că a fost un om implicat și dedicat comunității, care a trecut firesc de la administrația locală la cea județeană și apoi la nivel central. Potrivit lor, dincolo de activitatea publică, a fost un soț, tată și bunic devotat, dar și un antreprenor care a demonstrat că munca serioasă și perseverența dau rezultate pe termen lung.

„Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a colegului nostru Iulian Vladu, fost deputat de Dâmbovița și fost președinte al PNL Dâmbovița. A fost un om dedicat comunității, care a parcurs firesc drumul de la administrația locală la cea județeană și centrală. Dincolo de cariera publică, a fost un soț, tată și bunic devotat, precum și un antreprenor care a demonstrat că munca, seriozitatea și perseverența pot construi lucruri durabile. În ultimii ani, s-a retras din viața publică, alegând să se dedice familiei. Dumnezeu să-l odihnească!”, este mesajul postat pe Facebook.

Iulian Vladu a fost deputat de Dâmbovița timp de trei mandate, între anii 2004 și 2016, fiind ales direct de oameni cu peste 50% din voturi. A fost văzut ca unul dintre cei mai importanți politicieni din județ și s-a implicat mult în dezvoltarea zonei Găești.

În perioada în care a fost parlamentar, Găeștiul a primit bani importanți de la Guvern. Au fost susținute proiecte mari, precum construirea podului peste râul Argeș, modernizarea drumului DN 72 Găești–Târgoviște–Ploiești și sprijinirea dezvoltării platformei industriale ARCTIC.

Un moment important din cariera sa a fost numirea, pe 2 octombrie 2012, în funcția de chestor al Camerei Deputaților, după plecarea deputatului Gheorghe Albu. A fost ales cu 154 de voturi pentru și 45 împotrivă. Atunci a spus că își asumă această funcție cu responsabilitate și că va lua parte la deciziile administrative ale Camerei Deputaților, ocupându-se de investiții, dotarea și amenajarea birourilor, precum și de gestionarea parcului auto.

„Sunt onorat de încrederea colegilor și sper să dovedesc că pot să-mi asum cu responsabilitate și profesionalism această demnitate”, afirma el la acea vreme.

În ultimii ani, Iulian Vladu s-a retras din politică și s-a concentrat pe familie și pe activități din mediul privat. Cei care l-au cunoscut spun despre el că a fost un om serios, corect, implicat în proiectele sale și foarte atașat de comunitatea pe care a reprezentat-o.